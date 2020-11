Trwa gala Babilon MMA 18: Revenge. W walce wieczoru spotkają się Paweł Pawlak (16-4-1, 9 KO, 3 SUB) oraz Adrian Błeszyński (9-3-1, 7 KO, 1 SUB). Ich pierwszy - rozegrany w lutym - pojedynek może pretendować do tytułu walki roku w Polsce. Który z nich zdobędzie pas wagi średniej? Śledź przebieg wydarzeń razem z Interią. Transmisja gali Babilon MMA 18: Revenge w Polsacie Sport, Super Polsacie i platformie IPLA.

Pawlak i Błeszyński zmierzyli się w walce o pas wagi średniej organizacji Babilon MMA już w lutym. Niesamowicie emocjonujący, trwający pięć rund pojedynek zakończył się remisem, dlatego pas pozostał wakujący. Już dziś wieczorem ma jednak zyskać prawowitego właściciela. Obaj zawodnicy zapowiadali, że tym razem nie chcą czekać na werdykt sędziów i postarają się rozstrzygnąć losy tytułu przed czasem.

Inne walki też zapowiadają się ciekawie, choć nazwiska pozostałych zawodników mogą nie mówić kibicom zbyt wiele. Szansę dostała bowiem młodzież. W tym gronie jest też dwóch utalentowanych debiutantów. Pierwszy raz zawodową walkę MMA stoczą Maciej Smokowski i Oskar Szczepaniak. Pierwszy zmierzy się w pojedynku wagi ciężkiej z Pawłem Dziubą.

Passę zwycięstw będzie chciał podtrzymać Adam Łaguna. Przygodę ze sportami walki zaczął od porażki, ale wygrał trzy kolejne walki. Tym razem zmierzy się z Robertem Maciejowskim, który na Babilon MMA 15 niespodziewanie pokonał Bartłomieja Gładkowicza.



Łącznie na karcie walk znalazło się siedem zawodowych walk w formule MMA. Na oficjalnym ważeniu wszyscy zawodnicy zmieścili się w ustalonych limitach.

Zapis relacji na żywo:

20.00 Za moment rozpocznie się show! Czas na galę Babilon MMA 18!