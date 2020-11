Babilon MMA 18: Revenge. Transmisja w Polsacie Sport, Super Polsacie i IPLI

W piątek odbędzie się gala Babilon MMA 18: Revenge. W walce wieczoru spotkają się Paweł Pawlak (16-4-1, 9 KO, 3 SUB) oraz Adrian Błeszyński (9-3-1, 7 KO, 1 SUB). Ich pierwsze starcie na lutowej gali Babilon MMA 12 w Łomży była wspaniałą pięciorundową wojną, ale zakończyło się remisem. Z tego zaskakującego werdyktu zawodnicy nie byli zadowoleni, ale uznali go za sprawiedliwy. Transmisja gali Babilon MMA 18: Revenge w Polsacie Sport, Super Polsacie i platformie IPLA od godziny 20.

Po stoczonej 7 lutego walce Pawlaka z Błeszyńskim sędziowie punktowali 47-46, 47-48 i 47-47. Mistrzowski pas Babilon MMA w wadze średniej nie znalazł więc bez właściciela, co ma się zmienić w piątkowy wieczór. Kibice liczą na kolejny piękny pojedynek, bo pierwsze starcie tych zawodników może kandydować do miana najbardziej emocjonującej walki roku.

- Myślę, że werdykt sędziów był sprawiedliwy. Na początku pojedynku miałem przewagę. Prowadziłem po pierwszych dwóch rundach. Później było jak było. Nie da się ukryć, że umarłem kondycyjnie. Wówczas losy walki wziął w swoje ręce Adrian Błeszyński, który przejął inicjatywę. Dzięki takiemu wynikowi dojdzie do rewanżu. - mówił Pawlak, który był gościem magazynu sportów walki "Koloseum".

W studiu Polsatu obecny był także Błeszyński, który wraca do walk w kategorii do 84 kilogramów.

- Przeniosłem się do kategorii półśredniej i stoczyłem w niej trzy pojedynki. Nawet jeśli w nich wygrywałem, to czułem się bardzo osłabiony. Za każdym razem byłem przygotowywany solidnie, ale zawsze zastanawiałem się czy wytrzymam w klatce trzy rundy. Teraz już wiem, że gdy wychodzę do walki, która jest trudna - to jestem wstanie bić się przez trzy rundy. Ostatnio nawet odkryłem, że daję sobie radę w wymiarze pięciorundowym - stwierdził.

Rewanż Pawlak - Błeszyński miał się odbyć w kwietniu lub w maju, z uwagi na pandemię organizacja Babilon MMA musiała jednak zmienić plany. Obaj zawodnicy stoczyli w tym czasie po jednej walce. W czerwcu na gali Babilon MMA 14 Pawlak znokautował Filipa Tomczaka, z kolei "Ares" przegrał bokserskie starcie z Łukaszem Staniochem.

Do piątkowego pojedynku w ramach gali Babilon MMA 18 obaj wojownicy przygotowywali się pieczołowicie i obaj zapowiadają, że są w dużo lepszej dyspozycji niż w lutym. Obaj liczą też na to, że tym razem zwycięzca zostanie wyłoniony.

Transmisja gali Babilon MMA 18: Revenge w Polsacie Sport, Super Polsacie i platformie IPLA od godziny 20:00.

Karta walk gali Babilon MMA 18:

Walka wieczoru:

83,9 kg: Paweł Pawlak (16-4-1, 9 KO, 3 SUB) vs. Adrian Błeszyński (9-3-1, 7 KO, 1 SUB)

Karta główna:

61,2 kg: Patryk Trytek (3-0, 2 KO) vs. Dawid Martynik (3-1, 1 KO, 1 SUB)

93 kg: Łukasz Sudolski (7-0, 4 KO, 1 SUB) vs. Mladen Kujundzić (3-3-1, 2 KO, 1 SUB)

83,9 kg: Adam Łaguna (3-1, 1 KO, 1 SUB) vs. Kamil Mękal (0-0)

70,3 kg: Oskar Szczepaniak (0-0) vs. Adam Rybczyński (1-0, 1 SUB)

120 kg: Maciej Smokowski (0-0) vs. Paweł Dziuba (0-0)

WŁ, Polsat Sport