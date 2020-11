Piątkowa gala Babilon MMA 18: Revenge przysporzyła wiele emocji! W walce wieczoru Paweł Pawlak pokonał Adriana Błeszyńskiego, zdobywając tym samym pas wagi średniej. Ozdobą gali był także wyczyn Łukasza Sudolskiego, który w 12 sekund znokautował Mladena Kujundzicia.

Pawlak i Błeszyński zmierzyli się w walce o pas wagi średniej organizacji Babilon MMA już w lutym. Niesamowicie emocjonujący, trwający pięć rund pojedynek zakończył się remisem, dlatego pas pozostał wakujący. Obaj zawodnicy zapowiadali, że tym razem nie chcą czekać na werdykt sędziów i postarają się rozstrzygnąć losy tytułu przed czasem.

To się nie udało, lecz fani nie mają czego żałować! Obaj zawodnicy zaserwowali niesamowite widowisko, które trzymało w napięciu do ostatnich sekund. Ostatecznie jednoznaczną decyzją sędziów pas powędrował w ręce Pawlaka.



Niezwykle spektakularna był ostatnia walka przed starciem o pas, która trwała zaledwie 12 sekund! Właśnie tyle potrzebował Łukasz Sudolski, by znokautować Mladena Kujundzicia.

Emocji nie brakowało także w pozostałych pojedynkach. W pierwszej walce karty głównej Oskar Szczepaniak - notujący zawodowy debiut w MMA - pokonał decyzją sędziów Adama Rybczyńskiego. Starcie było ciekawe, ale jeszcze więcej emocji dostarczył kolejny bój. Paweł Dziuba w dwie minuty i 38 sekund rozprawił się z Maciejem Smokowskim, zwyciężając przez nokaut techniczny.

Przed czasem skończyła się także walka numer trzy. Adam Łaguna wygrał przez poddanie z Kamilem Mękalem, wykonując skuteczne duszenie zza pleców w drugiej rundzie. Do identycznej techniki uciekł się w następnej walce Dawid Martynik, przez co Patryk Trytek musiał odklepać już w drugiej rundzie.

Werdykt sędziów ponownie okazał się kluczowy w piątym starciu, w którym Paata Tsxapelia musiał uznać wyższość Marcina Jabłońskiego.

Wyniki gali MMA Babilon 18:

83,9 kg: Paweł Pawlak (17-4-1, 9 KO, 3 SUB) pokonał Adriana Błeszyńskiego (9-4-1, 7 KO, 1 SUB) jednogłośnie na punkty (49-45, 49-46, 49-45)

98 kg: Łukasz Sudolski (8-0, 5 KO, 1 SUB) pokonał Mladena Kujundzicia (3-4-1, 2 KO, 1 SUB) przez TKO, runda 1

70,3 kg: Marcin Jabłoński (9-2, 3 SUB) pokonał Paata Tsxapelię (9-6, 3 KO, 4 SUB) jednogłośnie na punkty (30-27, 29-28, 29-28)

61,2 kg: Dawid Martynik (4-1, 1 KO, 2 SUB) pokonał Patryka Trytka (3-1, 2 KO) przez poddanie (duszenie zza pleców), runda 2

83,9 kg: Adam Łaguna (4-1, 1 KO, 2 SUB) pokonał Kamila Mękala (0-1) przez poddanie, runda 2

120 kg: Paweł Dziuba (1-0, 1 KO) pokonał Macieja Smokowskiego (0-1) przez TKO, runda 1

70,3 kg: Oskar Szczepaniak (1-0) pokonał Adama Rybczyńskiego (1-1, 1 SUB) jednogłośnie na punkty (29-28, 29-28, 29-28)



Zapis relacji na żywo:

23.40 Jednogłośną decyzją sędziów pas wagi średniej Babilon MMA zdobył Paweł Pawlak, który pokonał Adriana Błeszyńskiego!



23.38 Kto zdobędzie pas? O tym zadecydują sędziowie!



23.37 Runda V: Nieprawdopodobna była ta ostatnia runda! Gdy Pawlak zaczął okładać rywala, który już chwiał się na nogach, ten nagle zebrał siły i zdołał go obalić! Zacięta walka trwała do ostatnich sekund!



23.31 Runda IV: Obaj zawodnicy byli już bardzo zmęczeni. Mimo to żaden z nich nie odpuszczał. Niezłą akcję przeprowadził Pawlak, obalając kopnięciem Błeszyńskiego. Ten jednak także był w stanie sprowadzić rywala do parteru. Z rozbitej twarzy Błeszyńskiego polała się krew. Do ostatnich sekund Pawlak wyprowadzał ciosy, ale nie powalił przeciwnika.



23.25 Runda III: Z każdą sekundą zarysowywała się przewaga Błeszyńskiego, który - jak się wydawało - zachował więcej sił. Pawlak odpowiedział jednak świetnym uderzeniem łokciem. Po chwili Błeszyński obalił przeciwnika. W ostatniej minucie walka wróciła do stójki. Pawlak okładał rywala, który cudem utrzymywał się na nogach!



23.18 Runda II: To była ostra wymiana ciosów! Na koniec Pawlak sprowadził rywala do parteru, ale miał zbyt mało czasu, by zakończyć walkę.



23.12 Runda I: Błeszyński na początku rundy wyprowadził cios, którym obalił rywala. Walka szybko wróciła jednak do stójki. Obaj zawodnicy wymieniali się ciosami. Mimo braku publiczności, oba narożniki tworzyły niesamowity hałas.



23.00 Na koniec walka wieczoru, bój o pas wagi średniej w którym zmierzą się Adrian Błeszyński oraz Paweł Pawlak.