Obaj mają imponujące warunki fizyczne, mierzą po 194 cm i łącznie ważą ok. 220 kg. Za nimi już debiuty bokserskie. Teraz przyszedł czas na zawodowy debiut w mieszanych sztukach walki. 27 listopada na gali Babilon MMA 18 w studiu telewizyjnym zmierzą się Maciej Smokowski i Paweł Dziuba.

32-letni Maciej Smokowski (ur. 5 listopada 1988 roku w Warszawie) na co dzień trenuje w stołecznym klubie Bare Knuckle Serafin, co w tłumaczeniu oznacza gołe pięści. Jego debiut pięściarski, ale w rękawicach, miał miejsce 31 lipca podczas Babilon Fight Night: Live in Studio. W pojedynku w boksie olimpijskim Maciej Smokowski wygrał wtedy z Konradem Nowakowskim z KS Raszyn.

- Za moje przygotowania odpowiada trener Tomasz Piłatowicz i uzupełnia go Maciej Skupiński. Organizują oni odpowiednich sparingpartnerów - mówi rozpoczynający starty w MMA Maciej Smokowski. Zawodnik z Warszawy waży 102 kg, a więc 15 kg mniej od swojego najbliższego rywala.

26-letni Paweł "Bizer" Dziuba (ur. 26 marca 1994 roku w Opocznie) debiutował w boksie na gołe pięści. Ale większe doświadczenie ma w MMA, które trenuje od października 2017 roku. - Jestem mistrzem i wicemistrzem Polski oraz mistrzem Europy ALMMA. Moja najlepsza walka, z której jestem bardzo dumny, to pojedynek w formule semi pro, który wygrałem po 50 sekundach przez TKO - przyznaje reprezentant MMA Fight Club Nowe Miasto nad Pilicą. Na co dzień trenuje z Hubertem Wójcikiem, ale jeździ też do WCA (Warszawskie Centrum Atletyki).

Maciej Smokowski znacznie krócej trenuje MMA, ale podobnie jak Paweł Dziuba jest wojownikiem i z pewnością telewidzowie zobaczą twardy, zacięty bój w wadze ciężkiej. - Zdecydowanie mocniejsza u mnie jest stójka, a wzoruję się na Mike'u Tysonie, najmłodszym w historii zawodowym mistrzu świata w bokserskiej kategorii ciężkiej. A co do Pawła Dziuby, ja o nim wiem niewiele, tak jak on o mnie. Wszystkiego dowiemy się o sobie w oktagonie - zaznacza.

