Aż huczy o powrocie Pudzianowskiego. Były rywal nie zostawił złudzeń

Nikola Milanović sensacyjnie uratował main event gali KSW 59 w marcu 2021 r. Serb zastąpił wówczas w walce wieczoru z Mariuszem Pudzianowskim Serigne Ousmane'a Dia, który na chwilę przed pojedynkiem został przewieziony do szpitala ze względu na zapalenie wyrostka robaczkowego.

Mimo że popularny "Pudzian" rozprawił się z Milanoviciem w zaledwie 1 min 12 s pierwszej rundy, fani wspominają Serba niezwykle ciepło za jego odwagę i gotowość do walki z polską legendą mieszanych sztuk walki.

Za sprawą jednego z ostatnich wywiadów Milanovicia znów zrobiło się głośno o jego walce z Pudzianowskim. Zawodnik zdradził, że jeszcze w tym roku zawalczy w organizacji King's Arena, a jego potencjalnym rywalem może być właśnie były strongman.

Sensacyjne wieści o nowym rywalu dla Pudzianowskiego. Gwiazdor sam się wygadał

W niedzielę, 31 maja, portal "MMA.pl" opublikował w sieci wspomnianą rozmowę z Serbem, w której ten wypowiedział się o planach na 2026 r. Zawodnik nie ukrywał, że planuje zadebiutować w King's Arena pod koniec roku, a organizacja prowadzi także negocjacje z Pudzianowskim.

- Raczej koniec tego roku. Mam umowę, więc muszę zawalczyć w tym roku. Czekamy na pewnego pana, żeby wreszcie podpisał umowę i zszedł z tych ciężarów. Mariusz, weź w końcu podpisz ten kontrakt i róbmy to, czekamy tylko na ciebie - rozpoczął.

- Pisał do mnie prywatne wiadomości, że chce ze mną rewanż. Może nie zasłużyłem sportowo, ale zasłużyłem tym, że wtedy wyszedłem w ostatniej chwili. Gdyby nie ja, to też by nic nie zarobił wtedy. (...) Wiem, że jest po rozmowach z King's Areną - dodał.

Na ten moment Pudzianowski nie odniósł się w żaden sposób do słów swojego dawnego rywala, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Warto odnotować, że o względy "Pudziana" od pewnego czasu zabiega także FAME MMA, które najchętniej zestawiłoby go z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Co ciekawe, Milanović często pojawia się na wydarzeniach freak fightowego giganta, gdzie pełni funkcję jednego z ochroniarzy.

Gdzie będzie walczył Mariusz Pudzianowski?





