Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aż huczało o jego powrocie do KSW. Nagle zwrot. Mistrz zdecydował ws. przyszłości

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Kilka dni temu Szymon Kołecki potwierdził, że rozpoczął rozmowy z federacją KSW, która chciałaby, aby powrócił w jej szeregi. 44-letni mistrz federacji Babilon MMA podjął decyzję ws. swojej sportowej przyszłości, a o wszystkim poinformował na antenie Polsatu Sport.

Mężczyzna z krótkimi, ciemnymi włosami i brodą, ubrany w czarną sportową koszulkę z napisem Szymon, znajduje się na tle ciemnego baneru z logo KSW.
Szymon Kołecki podjął decyzję ws. swojej przyszłościFoto OlimpikAFP

Szymon Kołecki w latach 2019 - 2021 walczył na galach KSW. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z Pekinu stoczył dla tej organizacji cztery pojedynki i każdy z nich wygrał. Walczył z Mariuszem Pudzianowskim, Damianem Janikowskim, Martinem Zawadą i Akopem Szostakiem.

Później m.in. z powodów zdrowotnych miał ponad trzyletnią przerwę. Ostatecznie wrócił do oktagonu w grudniu 2024, ale na gale organizowane przez Babilon MMA. Pod koniec listopada ubiegłego roku pokonał Marcina Łazarza i sięgnął po pas w wadze półciężkiej.

Zobacz również:

Szymon Kołecki
MMA

Udany rewanż polskiego mistrza olimpijskiego. Dopiął swego, w nagrodę zgarnął pas

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Kołecki rozmawiał z KSW

    W ostatnim czasie było głośno o jego ewentualnym powrocie do KSW. Zresztą sam zainteresowany potwierdził rozmowy z jednym ze współwłaścicieli federacji. - Z Martinem coś tam rozmawiałem. Poprosił jeszcze o jakieś 2 tygodnie i ma się do mnie odezwać, pewnie niedługo jakiś kontakt nastąpi. Lada dzień się będę też widział z Tomkiem Babilońskim. W związku z tym, że udało mi się wygrać pas w tej organizacji, to póki co jestem zawodnikiem Babilonu i tej organizacji, ale co życie przyniesie, to nie wiem - wyznał w rozmowie na kanale "FightsportPL".

    Kołecki podjął decyzję ws. przyszłości. Jednak nie KSW

    Tymczasem wszystko jest już jasne. W trakcie gali Babilon MMA 56 w Żyrardowie zawodnik potwierdził, że zostaje w tej organizacji na dłużej.

    Nie znam rywala. Jestem w trakcie przygotowań 
    powiedział na antenie Polsatu Sport.

    44-latek ma wystąpić w walce wieczoru na gali Babilon MMA, którą zaplanowano na 27 marca w Ciechanowie. Być może będzie to pojedynek w kategorii ciężkiej. - Marzę o tym, żeby zdobyć pas w wadze ciężkiej - przyznał. Na szczegóły jeszcze musimy jednak poczekać.

    Zobacz również:

    Marcin Różalski i Mariusz Pudzianowski
    MMA

    Różalski dostał pytanie o Pudzianowskiego. Wypalił na antenie. Brutalne stwierdzenie

    Damian Okła
    Damian Okła
    Muskularny mężczyzna stoi na wadze z uniesioną ręką do góry, obok dwaj inni mężczyźni – jeden w kolorowej bluzie, drugi przeglądający dokumenty. W tle tablica z logotypami sponsorów wydarzenia i nazwą Babilon MMA.
    Szymon KołeckiBabilon MMAmateriały prasowe
    Zawodnik sportów walki w stroju sportowym siedzi na macie z logotypami sponsorów, na pierwszym planie wyraźne oznaczenia KSW. W prawym górnym rogu widoczna jest wstawka pokazująca trzech mężczyzn podczas konferencji lub face-offu przed walką.
    Szymon Kołecki i Mariusz Pudzianowski w KSW Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP, YouTube/ KSW screenAFP
    Szymon Kołecki
    Szymon KołeckiBabilon MMAmateriały prasowe
    To wyglądało groźnie! Siatkarka zniesiona z boiskaPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja