Awantura za kulisami. Murański zaatakował Najmana, jest nagranie

- Schodząc po schodkach, gdzie panuje zupełna ciemność i są tam kotary jak w teatrze. Murański schował się za jedną z kotar i gdy przechodziłem to z zaskoczenia próbował mnie uderzyć. Doszło do obcierki, ale jak może uderzyć ktoś, kto nie umie się bić. Zaraz później spi**dolił za ochronę, a mnie odciągało kilkanaście osób, żebym go na miejscu nie rozszarpał. Skończyło się to tak, że w kordonie ochrony musiał opuszczać halę - opisał starcie "El Testosteron".