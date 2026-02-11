Aukcja na WOŚP wywołała ogromną burzę, reagował prawnik. Gwiazdor skłonny wydać fortunę

Patryk Górski

Patryk Górski

O tej aukcji 34. Finału WOŚP mówi cała Polska. Oferta "nocowanki" z Julią Wieniawą wywołała prawdziwą burzę w sieci, szybko osiągając próg 100 tys. zł. W pewnym momencie do akcji musiał wkroczyć jednak znany prawnik, który odniósł się do nadinterpretacji niektórych fanów. - To, że kupujesz "nocowankę", nie znaczy, że kupujesz sobie Julię - zapewnił. W ostatnim czasie w sprawie znów zabrał głos pewien gwiazdor. Amadeusz Roślik zapowiedział wydanie prawdziwej fortuny za spotkanie z aktorką.

Po lewej starszy mężczyzna w charakterystycznych czerwonych okularach, kolorowej koszulce z napisem i krótkimi siwymi włosami, w tle kolorowe światła. Po prawej młoda kobieta z jasnobrązowymi włosami, założonymi za ucho, w eleganckiej sukience oliwkowo...
Jerzy Owsiak, Julia WieniawaFoto Olimpik/NurPhoto via Getty Images/Kristy Sparow/Getty ImagesGetty Images

Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich swoją tegoroczną aukcją na WOŚP. Celebrytka, aby wspomóc potrzebujące dzieci, zaproponowała wygranemu wspólne spędzenie czasu podczas "nocowanki".

Tak Polacy świętowali medal Kacpra Tomasiaka. 19-latek nie może się "odkopać"

Pod aukcją w serwisie Allegro widnieje dokładny opis oferty, który przybliża sposób, w jaki będzie przebiegało spotkanie z artystką. Laureat będzie mógł zabrać ze sobą cztery osoby i spędzić czas z Julią Wieniawą w jednym z malowniczych miejsc na Mazowszu. Harmonogram "nocowanki" obejmuje także kolację, wspólny maraton filmowy czy karaoke.

Ogromna burza po ogłoszeniu aukcji na WOŚP. Prawnik tłumaczy

Oferta Julii Wieniawy w pierwszych tygodniach wywołała ogromną burzę. Część fanów źle zinterpretowała słowo "nocowanka" i doszukiwało się w nim pewnych podtekstów. Poniekąd jest za to odpowiedzialna sama aktorka, która w jednym z Tiktoków przed ogłoszeniem aukcji tłumaczyła, jak wyglądają u niej tego typu wydarzenia. - Nie martw się o strój kąpielowy, do sauny wchodzimy na golasa - mówiła wówczas 27-latka. Finalnie wzmianka o wspólnym saunowaniu nie znalazła się w oficjalnej ofercie od aktorki.

Jechała po złoto, a tu nagle takie słowa w TVP. Widzowie nie mogli uwierzyć

Kontrowersyjnych propozycji w stronę aktorki było na tyle dużo, że Julia Wieniawa zdecydowała się na wydanie oświadczenia, w którym jasno wytłumaczyła zasady "nocowanki". Gwiazda nagrała także wspólny filmik z popularnym prawnikiem - Marcinem "Prawo Marcina" Kruszewskim.

- To, że kupujesz "nocowankę", nie znaczy, że kupujesz sobie Julię czy jakiegokolwiek człowieka. Człowieka w ogóle nie można kupić, bo byłby to handel ludźmi, ale mówiąc zupełnie serio jeżeli w czasie spotkania komuś z was coś się nie spodoba, to Julia może powiedzieć koniec. Ty możesz powiedzieć koniec, to chyba oczywiste - wskazywał prawnik.

Zobacz również:

FAME MMA
MMA

Nowa gwiazda FAME MMA z problemami. Zdradził go ojciec. Jest nagranie

Patryk Górski
Patryk Górski

Gwiazdor skłonny wydać fortunę za spotkanie z Julią Wieniawą

Amadeusz "Ferrari" Roślik zdaje się zdecydowany na wylicytowanie spotkania z aktorką. Popularny gwiazdor FAME MMA już wcześniej zapewniał, że przebije każdą z ofert, która pojawi się pod aukcją, a teraz ponownie zabrał głos w sprawie.

- Witam cię Julio, z tej strony Amadeusz. Jeśli zechciałabyś przylecieć do mnie na Bali, oferta jest realna, tak jak powiedziałem publicznie, przebiję dwukrotnie każdą kwotę - pokazał zrzut ekranu z wiadomości wysłanej do aktorki na instastories Amadeusz Roślik.

Sukces Tomasiaka, a tu taki ruch Kubackiego. Oddał medal. Sam ogłasza

Problemem może być jednak fakt, że w opisie aukcji widnieje zapis, że "nocowanka" będzie się odbywać na Mazowszu. Niewykluczone jednak, że w przypadku wygranej zawodnikowi uda się przekonać gwiazdę do opłaconego przelotu na Bali.

Aukcja 34. Finału WOŚP wygaśnie już 13 lutego. Na ten moment kwota, jaką trzeba wydać na spotkanie z Julią Wieniawą, wynosi ponad 100 tys. zł.

Młody mężczyzna z brodą o poważnym wyrazie twarzy, ubrany w jasną koszulę i naszyjnik, stoi w nocnej scenerii, w tle widać ulicę oraz roślinność. W centralnej części obrazu pojawia się widoczna wiadomość tekstowa z pytaniem i dłuższym opisem rozmowy.
Amadeusz Roślik z wiadomością do Juli WieniawyINSTAGRAM/amadeusznolovemateriały prasowe
Elegancka kobieta w długiej, czarnej, błyszczącej sukni z asymetrycznym wycięciem po jednej stronie pozuje na tle czerwonych schodów prowadzących w górę. W tle widoczne ozdobne poręcze i elegancka aranżacja wnętrza.
Julia Wieniawa zaprasza na "nocowankę"AKPAAKPA
Po lewej stronie mężczyzna w sportowej, pomarańczowej koszulce z podniesioną ręką, po prawej mężczyzna w okularach i czarnej bluzie z charakterystycznym sercem przy mikrofonach.
Hubert Hurkacza przekazał na aukcję WOŚP wyjątkową ofertęDar Yasin/Associated Press/East News, Filip NaumienkoReporter
''Wydarzenia'': Gra od morza aż po Tatry. Dziś 33. finał WOŚPPolsat NewsPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja