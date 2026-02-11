Aukcja na WOŚP wywołała ogromną burzę, reagował prawnik. Gwiazdor skłonny wydać fortunę

Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich swoją tegoroczną aukcją na WOŚP. Celebrytka, aby wspomóc potrzebujące dzieci, zaproponowała wygranemu wspólne spędzenie czasu podczas "nocowanki".

Pod aukcją w serwisie Allegro widnieje dokładny opis oferty, który przybliża sposób, w jaki będzie przebiegało spotkanie z artystką. Laureat będzie mógł zabrać ze sobą cztery osoby i spędzić czas z Julią Wieniawą w jednym z malowniczych miejsc na Mazowszu. Harmonogram "nocowanki" obejmuje także kolację, wspólny maraton filmowy czy karaoke.

Ogromna burza po ogłoszeniu aukcji na WOŚP. Prawnik tłumaczy

Oferta Julii Wieniawy w pierwszych tygodniach wywołała ogromną burzę. Część fanów źle zinterpretowała słowo "nocowanka" i doszukiwało się w nim pewnych podtekstów. Poniekąd jest za to odpowiedzialna sama aktorka, która w jednym z Tiktoków przed ogłoszeniem aukcji tłumaczyła, jak wyglądają u niej tego typu wydarzenia. - Nie martw się o strój kąpielowy, do sauny wchodzimy na golasa - mówiła wówczas 27-latka. Finalnie wzmianka o wspólnym saunowaniu nie znalazła się w oficjalnej ofercie od aktorki.

Kontrowersyjnych propozycji w stronę aktorki było na tyle dużo, że Julia Wieniawa zdecydowała się na wydanie oświadczenia, w którym jasno wytłumaczyła zasady "nocowanki". Gwiazda nagrała także wspólny filmik z popularnym prawnikiem - Marcinem "Prawo Marcina" Kruszewskim.

- To, że kupujesz "nocowankę", nie znaczy, że kupujesz sobie Julię czy jakiegokolwiek człowieka. Człowieka w ogóle nie można kupić, bo byłby to handel ludźmi, ale mówiąc zupełnie serio jeżeli w czasie spotkania komuś z was coś się nie spodoba, to Julia może powiedzieć koniec. Ty możesz powiedzieć koniec, to chyba oczywiste - wskazywał prawnik.

Gwiazdor skłonny wydać fortunę za spotkanie z Julią Wieniawą

Amadeusz "Ferrari" Roślik zdaje się zdecydowany na wylicytowanie spotkania z aktorką. Popularny gwiazdor FAME MMA już wcześniej zapewniał, że przebije każdą z ofert, która pojawi się pod aukcją, a teraz ponownie zabrał głos w sprawie.

- Witam cię Julio, z tej strony Amadeusz. Jeśli zechciałabyś przylecieć do mnie na Bali, oferta jest realna, tak jak powiedziałem publicznie, przebiję dwukrotnie każdą kwotę - pokazał zrzut ekranu z wiadomości wysłanej do aktorki na instastories Amadeusz Roślik.

Problemem może być jednak fakt, że w opisie aukcji widnieje zapis, że "nocowanka" będzie się odbywać na Mazowszu. Niewykluczone jednak, że w przypadku wygranej zawodnikowi uda się przekonać gwiazdę do opłaconego przelotu na Bali.

Aukcja 34. Finału WOŚP wygaśnie już 13 lutego. Na ten moment kwota, jaką trzeba wydać na spotkanie z Julią Wieniawą, wynosi ponad 100 tys. zł.

Amadeusz Roślik z wiadomością do Juli Wieniawy INSTAGRAM/amadeusznolove materiały prasowe

Julia Wieniawa zaprasza na "nocowankę" AKPA AKPA

Hubert Hurkacza przekazał na aukcję WOŚP wyjątkową ofertę Dar Yasin/Associated Press/East News, Filip Naumienko Reporter

''Wydarzenia'': Gra od morza aż po Tatry. Dziś 33. finał WOŚP Polsat News Polsat News