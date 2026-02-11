Aukcja na WOŚP wywołała ogromną burzę, reagował prawnik. Gwiazdor skłonny wydać fortunę
O tej aukcji 34. Finału WOŚP mówi cała Polska. Oferta "nocowanki" z Julią Wieniawą wywołała prawdziwą burzę w sieci, szybko osiągając próg 100 tys. zł. W pewnym momencie do akcji musiał wkroczyć jednak znany prawnik, który odniósł się do nadinterpretacji niektórych fanów. - To, że kupujesz "nocowankę", nie znaczy, że kupujesz sobie Julię - zapewnił. W ostatnim czasie w sprawie znów zabrał głos pewien gwiazdor. Amadeusz Roślik zapowiedział wydanie prawdziwej fortuny za spotkanie z aktorką.
Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich swoją tegoroczną aukcją na WOŚP. Celebrytka, aby wspomóc potrzebujące dzieci, zaproponowała wygranemu wspólne spędzenie czasu podczas "nocowanki".
Pod aukcją w serwisie Allegro widnieje dokładny opis oferty, który przybliża sposób, w jaki będzie przebiegało spotkanie z artystką. Laureat będzie mógł zabrać ze sobą cztery osoby i spędzić czas z Julią Wieniawą w jednym z malowniczych miejsc na Mazowszu. Harmonogram "nocowanki" obejmuje także kolację, wspólny maraton filmowy czy karaoke.
Ogromna burza po ogłoszeniu aukcji na WOŚP. Prawnik tłumaczy
Oferta Julii Wieniawy w pierwszych tygodniach wywołała ogromną burzę. Część fanów źle zinterpretowała słowo "nocowanka" i doszukiwało się w nim pewnych podtekstów. Poniekąd jest za to odpowiedzialna sama aktorka, która w jednym z Tiktoków przed ogłoszeniem aukcji tłumaczyła, jak wyglądają u niej tego typu wydarzenia. - Nie martw się o strój kąpielowy, do sauny wchodzimy na golasa - mówiła wówczas 27-latka. Finalnie wzmianka o wspólnym saunowaniu nie znalazła się w oficjalnej ofercie od aktorki.
Kontrowersyjnych propozycji w stronę aktorki było na tyle dużo, że Julia Wieniawa zdecydowała się na wydanie oświadczenia, w którym jasno wytłumaczyła zasady "nocowanki". Gwiazda nagrała także wspólny filmik z popularnym prawnikiem - Marcinem "Prawo Marcina" Kruszewskim.
- To, że kupujesz "nocowankę", nie znaczy, że kupujesz sobie Julię czy jakiegokolwiek człowieka. Człowieka w ogóle nie można kupić, bo byłby to handel ludźmi, ale mówiąc zupełnie serio jeżeli w czasie spotkania komuś z was coś się nie spodoba, to Julia może powiedzieć koniec. Ty możesz powiedzieć koniec, to chyba oczywiste - wskazywał prawnik.
Gwiazdor skłonny wydać fortunę za spotkanie z Julią Wieniawą
Amadeusz "Ferrari" Roślik zdaje się zdecydowany na wylicytowanie spotkania z aktorką. Popularny gwiazdor FAME MMA już wcześniej zapewniał, że przebije każdą z ofert, która pojawi się pod aukcją, a teraz ponownie zabrał głos w sprawie.
- Witam cię Julio, z tej strony Amadeusz. Jeśli zechciałabyś przylecieć do mnie na Bali, oferta jest realna, tak jak powiedziałem publicznie, przebiję dwukrotnie każdą kwotę - pokazał zrzut ekranu z wiadomości wysłanej do aktorki na instastories Amadeusz Roślik.
Problemem może być jednak fakt, że w opisie aukcji widnieje zapis, że "nocowanka" będzie się odbywać na Mazowszu. Niewykluczone jednak, że w przypadku wygranej zawodnikowi uda się przekonać gwiazdę do opłaconego przelotu na Bali.
Aukcja 34. Finału WOŚP wygaśnie już 13 lutego. Na ten moment kwota, jaką trzeba wydać na spotkanie z Julią Wieniawą, wynosi ponad 100 tys. zł.