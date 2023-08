Artur Szpilka stoczy kolejną walkę. Były bokser wejdzie do oktagonu w grudniu

34-letni Szpilka po raz ostatni stoczył walkę bokserską w 2021 roku, gdy już w pierwszej rundzie został rozbity przez Łukasza Różańskiego. Po pojedynku eksperci byli zgodni, że w ringu nie spotka go już nic dobrego, a przyszłość pokazała, że sam "Szpila" również miał świadomość tego, że jego przygoda z boksem jest praktycznie zakończona. Ekspięściarza skusiła za to oferta z KSW - można powiedzieć, że obie strony były na siebie skazane. Dla federacji MMA zawodnik z takim nazwiskiem to biznesowy strzał w dziesiątkę, z kolei dla Szpilki oferta KSW oznaczała szansę na kontynuowanie przygody ze sportem i dobre zarobki.