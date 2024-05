Artur Szpilka przyznał się po wielu latach. To najgłupsza rzecz, jaką zrobił

Po niemalże roku przerwy od walk Artur Szpilka wraca do oktagonu. Ostatni raz można było go zobaczyć w akcji na gali KSW Colosseum II na Stadionie Narodowym. "Szpila" wówczas w efektownym stylu pokonał Mariusza Pudzianowskiego , nokautując go w drugiej rundzie. To było trzecie zwycięstwo 35-latka w MMA.

Artur Szpilka przyznaje po latach. "Głupota"

- Była taka sytuacja, że miałem boksować w Kanadzie. To była trzecia lub czwarta walka po wyjściu z więzienia. Pamiętam, że pojechałem do Krakowa. Tam jeszcze trochę kibicowałem i był chłopak w smyczy AntyWisła i od poszło słowa do słowa. Oni byli w trójkę, ja sam no i wtedy złamałem śródręcze. Trafiłem go gdzieś w płat czoła. Padł, a ja złamałem śródręcze - powiedział Artur Szpilka.