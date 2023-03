Artur Szpilka ogłosił w mediach społecznościowych zaskakującą decyzję. Były bokser, a obecnie zawodnik MMA, zrezygnował ze współpracy z trenerem Anzorem Ażyjewem. Uznał, że do hitowej walki z Mariuszem Pudzianowskim musi się przygotować w inny sposób niż do wcześniejszych konfrontacji w oktagonie. Dlaczego nie chce już ćwiczyć pod okiem dotychczasowego szkoleniowca? - Jestem zawodnikiem, który potrzebuje dużej dyscypliny, a my mamy relację koleżeńską i tego mi w naszej współpracy brakowało - tłumaczy niedoszły mistrz świata wagi ciężkiej.