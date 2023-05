Artur Szpilka o rodzinnej tragedii. "Powiesił się, jak miałem trzy lata"

Artur Szpilka swoją przygodę ze sportem zaczął jako nastolatek. Wówczas regularnie trenował karate i kung fu. Ostatecznie 34-latek postawił jednak na boks. Co ciekawe, talent Szpilki zauważono w dość nietypowych okolicznościach. Swego czasu "Szpila" należał bowiem do grupy chuliganów identyfikujących się z klubem Wisły Kraków, którzy regularnie brali udział w tak zwanych ustawkach. To właśnie podczas jednej z bójek talent bokserski Szpilki zauważył trener z Wieliczki Włodzimierz Ćwierz. Mężczyzna zaproponował wtedy "Szpili" występ w ringu.