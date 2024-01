Artur Szpilka niczym bliźniak Huberta Hurkacza. Uderzające podobieństwo

Dzisiejszy zacięty rewanż z Marcinem Dańcem. Zgodnie z zapowiedzią do przygotowań podszedłem solidnie, bo miałem już możliwość doświadczyć, że Marcin to kawał dobrego zawodnika! Na co dzień uśmiechnięty, zabawny, bardzo pozytywny, ale na korcie nie ma u niego sentymentów. W pierwszych dwóch meczach dostałem solidne chłosty. W dzisiejszym meczu, po zaciętym pierwszym secie, który trwał 1,5 godz., w tie-breaku przegrałem 6:7. Drugi set musieliśmy skrócić do trzech wygranych gemów ze względu na zawodowe obowiązki Marcina i to ja zwyciężyłem 3:2. Mecz zakończony remisem z najtrudniejszym przeciwnikiem w mojej dotychczasowej karierze tenisisty. Marcin Daniec zaszczepił we mnie pasję do tenisa, choć profesjonalnym zawodnikiem nigdy nie będę, to w zwyczaju mam podejście "jak już coś robisz, to rób to najlepiej jak potrafisz"

