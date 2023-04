Artur Szpilka mówi "dość". Mocna odpowiedź na atak byłego rywala

Artur Szpilka to człowiek wielu talentów. Najpierw sportowiec przez długie lata odnosił sukcesy w boksie, po 14 latach występów na ringu zdecydował jednak, że to czas spróbować swoich sił w nieco innej roli. W 2022 roku zadebiutował więc jako zawodnik MMA. Pierwszą walkę zaliczył 18 czerwca podczas gali KSW 71, jego oponentem był wówczas Serhij Radczenko . Polak bez problemu pokonał Ukraińca i odnotował pierwszy triumf w mieszanych sztukach walki.

Kolejny pojedynek Szpilka stoczył we wrześniu. Wówczas wystąpił na gali High League 4 , podczas której wszedł do oktagonu z Denisem "Bad Boyem" Załęckim . W trakcie pojedynku oponent byłego pięściarza doznał jednak kontuzji kolana i pomógł Szpilka odnotować kolejną wygraną w karierze.

Po raz trzeci Szpilka miał wystąpić w oktagonie na gali XTB KSW 78 . Na kilkanaście tygodni przed walką 34-latek doznał jednak kontuzji kręgosłupa, która wykluczyła go w rywalizacji. W marcu władze KSW poinformowały, że Szpilka stanie do walki z Mariuszem Pudzianowskim podczas XTB KSW Colosseum na PGE Narodowym w Warszawie.

Artur Szpilka odpowiedział na zaczepki Denisa Załęckiego

Artur Szpilka przygotowuje się obecnie do pojedynku z o wiele bardziej doświadczonym rywalem. Treningi zakłóciły mu jednak ataki ze strony byłego rywala, Denisa Załęckiego. Freak-fighter w rozmowie z "FanSportu TV" odniósł się do wrześniowej walki ze Szpilką i stwierdził, że gdyby nie kontuzja, bez problemu rozprawił by się z 34-latkiem. Na reakcję "Szpili" nie trzeba było długo czekać. Gwiazdor boksu podczas programu "Sport Live" odpowiedział na zaczepki rywala.