Najman od początku firmuje projekt MMA-VIP swoim nazwiskiem. 25 lutego w Kielcach odbędzie się czwarta gala tej organizacji.

Na konferencji prasowej zapowiadającej to wydarzenie, przedstawiono włodarza MMA-VIP. Przy okazji Najman wbił szpilkę Kasjuszowi "Don Kasjo" Życińskiemu.





"Słowik" szefem MMA-VIP

Były zawodnik Fame MMA jest jednym z włodarzy nowej organizacji freakowej Prime Show MMA. "El Testosteron" stwierdził, że "Don Kasjo" nie jest prawdziwym szefem tej federacji, tylko słupem. Najman przy okazji zaprezentował, kto stoi za projektem MMA-VIP.



To 61-letni Andrzej Zieliński. Nie było by w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że jest to popularny "Słowik", jeden z byłych szefów gangu pruszkowskiego.



Reklama

Na gali MMA-VIP kolejną walkę stoczy Marcin Najman. Zmierzy się z innym człowiekiem, który w przeszłości związany był z gangiem pruszkowskim, popularnym "Miśkiem z Nadarzyna".





MP