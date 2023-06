Ależ dyskusja Najmana i Pudzianowskiego w sieci. Szykuje się kultowa walka?

Mariusz Pudzianowski od wielu lat odnosi sukcesy w mieszanych sztukach walki. Zanim jednak 46-latek rozpoczął swoją przygodę z MMA, był jednym z najpopularniejszych polskich strongmanów . Po zdobyciu kilkudziesięciu ważnych tytułów i pobiciu wielu rekordów "Pudzian" doszedł jednak do wniosku, że pora na zmiany. Stąd właśnie decyzja o spróbowaniu swoich sił w sportach walki.

Debiut jako zawodnik MMA Pudzianowski zaliczył w grudniu 2009 roku. Wówczas wystąpił na gali KSW 12 , gdzie zmierzył się z pięściarzem Marcinem Najmanem . Dla byłego strongmana był to wyjątkowo udany występ. Po zaledwie 43 sekundach walki wygrał on bowiem przez TKO. Od tamtej pory “Pudzian" stoczył jeszcze 26 walk . Wygrał aż 16 z nich (nie licząc oczywiście swojego debiutanckiego występu).

Najman chce rewanżu z Pudzianowskim. Były strongman odpowiada. Rozpętała się mono dyskusja

Choć od pojedynku z Marcinem Najmanem minęło już sporo czasu, pięściarz często wraca wspomnieniami do tamtej walki. 44-latek kilkukrotnie powtarzał już, że jeśli tylko nadarzy się okazja, chciałby dostać szansę na rewanż z Pudzianowskim. Te słowa Najman powtórzył także na krótko po gali XTB KSW Colosseum 2. Podczas tego eventu doszło do starcia, na które czekali polscy kibice. "Pudzian" stanął bowiem do walki z Arturem Szpilką.