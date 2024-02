Ależ "awantura" w klatce FAME MMA. Jakub Kosecki brutalnie rozbity. Nokaut

Jakub Kosecki to były piłkarz między innymi Legii Warszawa i Śląska Wrocław, a obecnie zawodnik klubu KTS Weszło. Na koncie ma pięć występów w reprezentacji Polski. Wchodząc do klatki, 33-latek dołączył do grona przedstawicieli świata futbolu, który postanowili spróbować swoich sił we freak fightach. Wcześniej na taki krok zdecydowali się także między innymi Tomasz Hajto czy Piotr Świerczewski.