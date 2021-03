Aleksandar Ilić i Tomasz Jakubiec zmierzą się na KSW 60

Widowiskowo walczący stójkowicz z Bałkanów, Aleksandar Ilić (12-4, 8 KO, 2 Sub) ponownie pojawi się w klatce KSW 24 kwietnia. Na gali KSW 60 rywalem "Jokera" będzie Tomasz Jakubiec (10-3, 4 KO, 1 Sub). Starcie odbędzie się w limicie kategorii średniej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 59. Co się działo za kulisami (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Aleksandar Ilić już po raz czwarty wejdzie do klatki KSW i jak do tej pory podejmował wyłącznie najtrudniejsze wyzwania w swojej dywizji. Serb wpisał się na zawsze w pamięć polskich kibiców, kiedy to na KSW 47 znokautował faworyzowanego Damiana Janikowskiego jednym z najbardziej widowiskowych kopnięć w historii KSW. W kolejnym bojach "Joker" spotkał się z wówczas niepokonanym Cezarym Kęsikiem oraz Michałem Materlą i musiał uznać wyższość rywali, choć w pierwszej rundzie starcia z Berserkerem posłał go na deski i był bliski wygranej. Ilić ma na koncie 10 zwycięstw przed czasem, z czego osiem przez nokaut.

Reklama

Tomasz Jakubiec zadebiutował w KSW podczas gali KSW 53, gdzie razem z Andrzejem Grzebykiem dali starcie przepełnione wymianami i mocnymi ciosami. Ostatecznie górą był reprezentant Legionu Team Tarnów. Przed tym pojedynkiem zawodnik z Mikołowa był niepokonany przez 5 lat i sięgnął po tytuł mistrzowski organizacji Armia Fight Night. Trenujący w Bastionie Tychy i Silesian Cage Club 30-latek częściej kończy swoje pojedynki przez nokauty, ale jest też posiadaczem czarnego pasa brazylijskiego jiu-jitsu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 59. Michał Pietrzak: Będę wyzywał Roberto Soldicia do czasu, aż spotkam się z nim w klatce (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport