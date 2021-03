Do tragicznych wydarzeń doszło w Mozdoku, w Osetii Półcnocnej. W wyniku bójki i ataku nożem w jednej z tamtejszych restauracji zginął 31-letni Alan Chadżijew, zawodnik mieszanych sztuk walki i dwukrotny mistrz.

Koszmar rozegrał się we wtorek wieczorem. Oleg Chabałow, szef administracji regionu Mazdoku, nie może się otrząsnąć. - Co to był za facet! Wczoraj z nim rozmawiałem... Jak to? Moje kondolencje dla wszystkich krewnych i dla wszystkich. Mógłby zrobić wiele dobrych rzeczy - napisał w mediach społecznościowych.



Informację o tragedii jako pierwszy podał kanał Baza. Chadżijew został śmiertelnie ranny podczas starcia w restauracji Vegas. Ofiarą został, według rosyjskich źródeł, jeszcze jeden mężczyzna. Z kolei trzeci trafił na oddział intensywnej terapii. Morderstwa miał dopuścił się lokalny biznesmen, który krwawą jatkę sam przepłacił życiem.

Walczący w kategorii ciężkiej Chadżijew to dwukrotny mistrz FCF MMA, czyli formuły walk w pełnym kontakcie wręcz, będących rodzajem mieszanych sztuk walki.

