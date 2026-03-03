Akop Szostak zaskoczył przed galą FAME MMA. Rzucił odważne wyzwanie

Akop Szostak już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach skrzyżuje rękawice w starciu z popularnym "Kubańczykiem" na jubileuszowej gali FAME MMA 30: Icons. Walka obu panów jest niezwykle emocjonująca, bowiem ma podłoże osobistego konfliktu. Były zawodnik KSW wielokrotnie zasugerował, że dużo młodszy mężczyzna może mieć coś wspólnego z rozpadem jego małżeństwa z Sylwią Szostak.

Flas i była żona Akopa mieli poznać się lepiej w trakcie nagrywania programu "Good Luck Guys", który poprzedzał złożenie papierów rozwodowych przez kobietę.

Niespodziewana oferta Akopa Szostaka w programie na żywo. Włodarz nie wiedział, co zrobić

Podczas pierwszych programów "FACE2FACE", promujących nadchodzące wydarzenie FAME MMA, doszło do konfrontacji pomiędzy Szostakiem i "Kubańczykiem". W rozmowie zawodników wziął udział także włodarz federacji, Michał Baron, który wcielił się w rolę prowadzącego. Popularny "Boxdel" za wszelką cenę starał się wyciągnąć z mężczyzn informacje o potencjalnej zdradzie Akopa przez Sylwię, ale nic takiego nie zostało potwierdzone przez żadnego z nich.

Akop w pewnym momencie dyskusji zdradził natomiast ważny szczegół dotyczący ich walki. Okazuje się, że zostanie ona skrócona i zamiast pięciu rund w boksie w małych rękawicach zaoferuje fanom tylko cztery. Były zawodnik KSW zdecydował się zatem złożyć odważną propozycję "Boxdelowi".

- On mi zabrał jedną rundę, a ja chcę wszystkie pięć. To mam pomysł. Tyle rund, ile zabraknie - wiadomo moim zdaniem będę na chodzie - tyle zrobię z tobą. Ty lubisz takie brać po kimś, już raz brałeś z "Don Kasjo". Zmienimy tylko rękawice na duże, a organizacja chce, to dopłaci Schronisku "Judyta" 100 tys. zł, ponieważ potrzebuje ich na nowy boks - powiedział Szostak.

Starcie Akopa z "Boxdelem" miałoby nastąpić od razu po zakończeniu walki z "Kubańczykiem". Niezbędna do dalszego występu okazałaby się także opinia lekarzy, którzy oceniliby stan Szostaka po ciosach od Flasa.

Na ten moment Michał Baron nie wykluczył jednoznacznie podjęcia rękawicy, więc istnieje prawdopodobieństwo, że fani zobaczą podwójną walkę Akopa na gali FAME MMA 30. Więcej szczegółów w tej sprawie poznamy jednak zapewne dopiero przed samym wydarzeniem.

FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

FAME MMA Karol Makurat/REPORTER East News

Tomasz Sarara i Jay Silva, FAME 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

Michał Pasternak: Federacje freakowe będą bardziej atrakcyjne niż sportowe. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV