Akop Szostak już się z tym nie kryje. Ujawnił kulisy choroby. "Podjąłem leczenie"

Akop Szostak wróci do oktagonu po prawie pięciu latach bez sportów walki. Popularny dietetyk ostatni pojedynek stoczył jeszcze w organizacji KSW w lipcu 2021 r. Łączny bilans byłego profesjonalnego zawodnika MMA to cztery wygrane oraz cztery porażki.

Okazję na ponowną dawkę sportowych emocji zapewni mu jego debiut w organizacji FAME MMA na ich jubileuszowej gali "Icons". 37-latek zmierzy się podczas niej w boksie z Jakubem "Kubańczykiem" Flasem, z którym ma go łączyć prywatny konflikt. Szostak zarzuca mężczyźnie rozpad swojego małżeństwa z Sylwią Szostak.

Nowy gwiazdor FAME MMA nie wytrzymał. Emocjonalny wpis w sieci. "Podjąłem leczenie"

W poniedziałek, 23 lutego, Akop Szostak zaskoczył swoich obserwujących na Instagramie jednak czymś innym niż materiałami z treningów do walki. Popularny gwiazdor zdecydował się podzielić ze swoimi fanami bardziej mroczną częścią życia. 37-latek zdradził, że od pewnego czasu choruje na depresję. Data wpisu również nie jest przypadkowa.

- Dziś, 23 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Każdy, kto jej doświadczył, wie, jak podstępną i wyniszczającą jest chorobą. Niestety należę do tych osób - rozpoczął.

Choroba Szostaka ma być na tyle poważna, że wymaga od niego leczenia farmaceutycznego. Zawodnik zapewnia jednak, że leki nie dają mu całkowitej ulgi i w dalszym ciągu przeżywa on gorsze dni.

- Dziś jest dużo lepiej. Podjąłem leczenie, od dłuższego czasu przyjmuję leki. Ale to nie znaczy, że zawsze jest łatwo. Kiedy po raz pierwszy przyznałem przed sobą, że mam depresję, wstydziłem się. Dziś wiem, że nie miałem powodu do wstydu. To choroba… nie wybór, nie fanaberia, nie gorszy dzień. Depresja nie ma twarzy. Nie widać jej na pierwszy rzut oka. Dlatego tak wiele osób ją bagatelizuje, podważa jej istnienie, kwestionuje jej niszczący wpływ na człowieka - pisze.

W dalszej części wpisu Akop nie skupia się już tylko na sobie. Zawodnik dostrzega, że problem, który dotknął go, jest także problemem znacznej części społeczeństwa. Szostak wskazuje, że nie należy go bagatelizować, lecz z nim walczyć. - Proszenie o pomoc to nie słabość, to odwaga! Silni ludzie też płaczą. Silni ludzie też potrzebują wsparcia - zapewnia Szostak, który próbuje przekazać, że depresja nie powinna być powodem do wstydu.

Akop Szostak jako jeden z nielicznych celebrytów nie boi się pokazać swoich słabości. Na Instagramie śledzi go ponad pół miliona osób, a dla części z nich słowa zawodnika mogą okazać się niezwykle pomocne i wpłynąć na podjęcie decyzji o rozpoczęciu leczenia.

Przypomnijmy, że następna walka Akopa odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach podczas gali FAME MMA 30. Niewykluczone, że zawodnik wejdzie do oktagonu z myślą, aby pokazać reszcie osób zmagających się z depresją, że dzięki ciężkiej pracy i przede wszystkim reakcji na problem są oni w stanie poradzić sobie z każdą przeciwnością losu.

