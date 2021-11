Jak informuje "The Sun", 27-letni rosyjski zawodnik MMA, Akmal Chozijew, podejrzany jest o dokonanie makabrycznej zbrodni na doktorze Miranie Ribatim. Sportowiec został zatrzymany na należącej do USA wyspie Guam.

Chozijew oskarżony o makabryczne morderstwo. I nie tylko

Kulisy sprawy brzmią szokująco. Chozijew miał ostro pokłócić się z lekarzem-radiologiem podczas wspólnego obiadu. Powodem awantury był temat szczepionek przeciwko koronawirusowi. Akmal jest zadeklarowanym przeciwnikiem szczepień, w mediach społecznościowych prowadził nawet przeciwko nim krucjatę. Natomiast medyk stał po drugiej stronie barykady i ich bronił. Nazwał zawodnika "nieszczepionym zabójcą", czym rozsierdził rozmówcę i podpisał na siebie wyrok.



Według świadków Chozijew krzyknął do lekarza, że już mu więcej nie ufa, po czym rzucił się na niego. Potem zaczął go dusić i, przy pomocy kości, która została z posiłku, zadźgał Ribatiego.



Lokalne media podkreślają, że siostra i matka sportowca próbowały go powstrzymać, lecz bez skutku.

Reklama

Policja, która przybyła na miejsce zdarzenia, znalazła Ribatiego w kałuży krwi. Nie było szans na ratunek.



Akmal Chozijew został oskarżony o dokonanie morderstwa, użycie śmiercionośnej broni, duszenie, tuszowanie zbrodni, napaść i stosowanie przemocy w rodzinie.



Szpital, w którym pracował Ribati, wydał oświadczenie. Napisano w nim, że lekarz miał "niezaprzeczalny talent" i że "będzie go bardzo brakować".

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post