Afera za kulisami Fame MMA 20. Tyburski ruszył do Parke'a i Pasternaka

Tyburski kontra Pasternak i Parke. Awantura po gali Fame MMA

Tyburski miał poważne pretensje zarówno do "Wampira", jak i Parke'a, który po chwili też pojawił się na miejscu. "Jak możecie za to wziąć pieniądze" - krzyczał 30-latek. "Jak się zachowaliście? To wyjaśnij mnie w rewanżu, zapraszam, widzimy się w maju" - rzucił.