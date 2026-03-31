Afera wokół Prime MMA 16, jest stanowcza reakcja. Kontrowersyjny turniej odwołany

Patryk Górski

Prime MMA 16 odbędzie się już 25 kwietnia w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, a organizacja właśnie podjęła decyzję o rezygnacji z kontrowersyjnego turnieju, który miał się odbyć na gali. - Po naradzie w zarządzie oraz z działem prawnym federacji mogę oficjalnie powiedzieć, że Kloszard Combat Tournament zostaje zrzucone z karty walk i nie odbędzie się - mówi prezes Tomasz Bezrąk. Decyzja jest pokłosiem tego, co miało miejsce podczas konferencji promującej wydarzenie.

Prime MMA 16: KON-SE-KWEN-CJE to gala, która ma pomóc niektórym zawodnikom rozstrzygnąć ich głośne konflikty. Organizacja, jak do tej pory, potwierdziła starcia m.in. Pawła "Popka" Mikołajuwa z Jackiem Murańskim, pojedynek ekspartnerów Marianny Schreiber - Przemysława Czarneckiego z Piotrem Korczarowskim czy Mariusza "Dżagi" Ząbkowskiego z Mikołajem "Papjeżem Polakiem" Spólnym.

Elementem, który w pewien sposób miał dopełniać galę, był także turniej - Kloszard Combat Tournament. Jego uczestnicy w trakcie pierwszej konferencji Prime MMA 16 wywołali jednak wokół siebie na tyle dużo kontrowersji swoim nieodpowiednim zachowaniem, że federacja podjęła stanowczą decyzję o rezygnacji z jego zorganizowania na swoim wydarzeniu.

W trakcie jednej z ostatnich transmisji w "Kanale Sportowym" prowadzący programu "FREAK SHOW" zdecydowali się na telefon do prezesa Prime MMA Tomasza Bezrąka, aby zapytać go o finalną decyzję dotyczącą wspomnianego turnieju. Mężczyzna nie krył się z tym, że był zaskoczony występem niektórych zawodników Kloszard Combat Tournament podczas konferencji, dlatego wspólnie z zarządem i działem prawnym podjął decyzję o rezygnacji z ich usług.

- Na papierze i w umyśle wyglądało to zupełnie inaczej. Myśleliśmy, że fajnie, sympatycznie to wyjdzie. [...] Po naradzie w zarządzie oraz z działem prawnym federacji mogę oficjalnie powiedzieć, że Kloszard Combat Tournament zostaje zrzucone z karty walk i nie odbędzie się. Nie było naszym zamysłem stworzenie czegoś takiego. Zupełnie inaczej to sobie wyobrażaliśmy i sposób, w jaki to poszło przerósł nasze oczekiwania, w związku z czym postanowiliśmy zrezygnować z tego całego turnieju, ze wszystkich zestawień i pierwszy panel konferencji również został usunięty z naszego YouTube'a - powiedział.

W tej samej rozmowie Bezrąk wypowiedział się także na temat innego z zestawień, które wywołało wokół siebie mnóstwo zamieszania - pojedynku "Chłopaków do wzięcia" Jarka Mergnera z Krzysztofem "Bandziorkiem" Dzierżanowskim.

- Żaden z lekarzy z kilku dziedzin zdrowia nie napisał, że są jakiekolwiek przeciwwskazania do takiej walki. Ustalmy jedno. To będzie walka w dużych rękawicach, w profesjonalnej organizacji, z profesjonalnymi sędziami, z czystymi zasadami i regulaminem. [...] Żadna krzywda nie może się stać - zapewnił.

Na ten moment nie ma pewności, jakie dokładnie kroki podejmie Prime MMA po rezygnacji z głośnego turnieju. Niewykluczone, że organizacja zdecyduje się na dodanie do karty walk nowych zestawień, aby wynagrodzić fanom całe zamieszanie wokół usuniętej rywalizacji.

