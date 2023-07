Alberto Simao nie krył ogromnego zaskoczenia i rozczarowania po tym, jak sędziowie ogłosili werdykt po jego walce z Jakubem Flasem na FAME MMA we Wrocławiu. Po emocjonującym pojedynku zwycięstwo, choć nie jednogłośnie, przyznano "Kubańczykowi". " Kubańczyk wygrał " - oświadczono we wpisie na oficjalnym profilu federacji w mediach społecznościowych.

"Dziękuje za doping, to jest kickboxing, bardzo równa walka , ale na kartach punktowych wygrana. Gratulacje dla Alberto, bo postawił się bardzo mocno, a jeśli ktoś myśli, że będę wchodził w wymianę z 2-metrowym chłopem, który jak wystawi rękę, to już mnie ma w zasięgu, to chyba jest szalony. Gameplan wykonany w 100 procentach" - wyjaśnił. I dodał:

To była mocna gala, a myślę, że my daliśmy walkę godną main eventu

Burzliwie po werdykcie na gali FAME MMA. Alberto Simao zabiera głos

Komentarz Simao zdobył dwa razy więcej polubień niż ten zamieszczony przez "Kubańczyka". Wywołał też lawinę odpowiedzi. Fani namawiają sportowca, by podjął konkretne działania. "Składaj protest", "odwołaj się od werdyktu" - apelują. "Wygrałeś to na oczach całej Polski", "Zdominowałeś całą walkę", "Oszustwo" - czytamy. Niektórzy mają też uwagi do samego Flasa. Jeden z internautów rzucił, że gdyby ten "był honorowy, to nie zgodziłby się z decyzją sędziów". Alberto nie zostawił tego bez reakcji.