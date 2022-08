Afera na Fame 15. Trenerzy z narożnika rzucili się na medyka! "Dostanie liścia"

Fame MMA 15. Kacper "Crusher" Błoński przegrał z Marcinem Dubielem

Na noszach został zniesiony przez ratowników medycznych do punktu, gdzie można było go zbadać i udzielać mu dalszej pomocy. Po drodze do tego miejsca trenerzy Błońskiego próbowali dać mu wodę, czego domagał się przytomniejący zawodnik.