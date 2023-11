Adrian Błeszyński przed Babilon MMA 41: Zostawię w klatce całe serce

Obchodzący dziś 36. urodziny Błeszyński to jeden z najbardziej efektownie walczących zawodników MMA w Polsce. Niemal w każdym pojedynku "Ares" przechodzi trudne momenty, ale nigdy się nie poddaje i zawsze bije się do samego końca, często odwracając losy pojedynku w dramatycznych okolicznościach.

W swoim ostatnim występie - na kwietniowej gali Babilon MMA 35 w Jaworznie - zawodnik związany ze Sportowym Zagłębiem postawił wielki opór faworyzowanemu Piotrowi Wawrzyniakowi, ale moment nieuwagi kosztował go porażkę przed czasem. Kontrowersje wokół zakończenia walki o mistrzowski pas wagi średniej skłoniły organizację Babilon MMA do złożenia Błeszyńskiemu propozycji stoczenia walki o tymczasowy tytuł. Ambitny "Ares" przyjął ją bez wahania.

- Filip jest podobnie doświadczonym zawodnikiem do mnie. Ma teraz serię 3 zwycięstw z rzędu, ale nadeszła pora, by przerwać mu tę dobrą passę. Idę po swoje marzenie i czas, żebym to ja powrócił na zwycięską ścieżkę z upragnionym pasem. Na pewno zostawię w klatce serducho i zrobię wszystko, by świętować zdobycie mistrzowskiego pasa z moimi kibicami. Kto jeszcze nie ma biletu - zapraszam Was na galę Babilon MMA 41 w Bielsku-Białej! Liczę na wasz głośny doping, wygrajmy to razem! - kończy Błeszyński.