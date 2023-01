Adamek wyśmiał "Ferrariego". Gwiazdor Fame MMA odpowiada i rzuca wyzwanie

Amadeusz "Ferrari" Roślik odpowiada na zaczepki Tomasza Adamka

Przed walką Roślika i Łaszczyka głos zabrał Tomasz Adamek. Utytułowany pięściarz otwarcie wyśmiał "Ferrariego", krytycznie oceniając jego sportowe umiejętności. "No... bum! On nie umie walczyć. On nawet na ulicy by przegrał. Weź, przestań! Na ulicy by nie wygrał. To nie są przeciwnicy do walki w klatce. Łaszczyk wygra przed czasem" - przyznał.