Walka Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem na FAME 27: KINGDOM była główną atrakcją tej gali. Pojedynek w boksie zakontraktowany był na osiem rund po trzy minuty. Na rozstrzygnięcie nie trzeba było jednak długo czekać.

W trakcie walki Tomasz Adamek dwa razy został posłany na deski. Za drugim razem sędzia przerwał pojedynek, tym samym ogłaszając zwycięstwo o prawie 20 lat młodszego pięściarza z Chorwacji. Roberto Soldić ma za sobą zatem udany debiut w federacji FAME.

Tomasz Adamek pożegnał się z FAME. A ma jeszcze jedną walkę

Tomasz Adamek po tym, jak przegrał z Roberto Soldiciem na FAME 27: KINGDOM ogłosił wszystkim, że "kończy się jego przygoda z FAME". Przyznał, że "trzeba się zająć Dorotką (żoną - red.) i domem". Żartobliwie dodał, że wróciłby, gdyby "żona zabrała mu wszystkie pieniądze i nie miał na bułkę".

Kibice zaczęli sobie jednak zadawać pytania, czy naprawdę Tomasz Adamek kończy karierę. Przecież w kontrakcie z FAME ma jeszcze jedną walkę. Menadżer "Górala", Mateusz Borek wyjaśnił. Przyznał, że Adamek nie ma z kim walczyć. Zaznaczył przy tym, że jest to decyzja samego pięściarza.

- Możemy sobie zadać pytanie: ta walka, którą mamy... z kim? Znowu z młodym, agresywnym to się można skaleczyć. Czy Tomkowi chciałoby się jeszcze bić z youtuberem? To jest jego decyzja - mówił Borek, cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Tomasz Adamek wypowiedział się nt. końca kariery i powrotu do Polski

Tomasz Adamek porozmawiał ostatnio z Przeglądem Sportowym Onet, po swojej walce na FAME 27: KINGDOM. Dziennikarz Kamil Wolnicki od razu zapytał boksera wprost, czy ten faktycznie zakończył karierę.

Powoli trzeba kończyć. Co ja mam komu udowodniać?

- Miałem dobrą karierę, ale i czas po wielkim boksie, wystąpiłem na galach Fame MMA i KSW. Dla mnie to była dobra zabawa. Leciałem do Polski, szedłem do gymu, trenowałem i walczyłem, do tego nie za darmo - dodał pięściarz w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Dziennikarz chciał rozwiać wątpliwości, związane z kontraktem Tomasza Adamka, który ma do stoczenia jeszcze jeden pojedynek w FAME. "Góral" nie wykluczył, że wykorzysta go na "jakieś pożegnanie z kibicami", którzy przez lata z nim byli. Obecnie jednak sam nie jest w stanie stwierdzić, czy będzie jeszcze jedna walka.

Tomasz Adamek wyznał też, co czuje po porażce z Soldiciem. Stwierdził, że trochę go bolała, jednak jest świadomy swoich ograniczeń związanych z wiekiem.

- Nie mam do siebie pretensji, byłem przygotowany. Lata lecą jednak każdemu i nie mogę od siebie oczekiwać, że będę wyglądał w ringu, jak 30-latek. A nawet 40-latek, bo przecież mam tych lat prawie 49! - powiedział pięściarz Przeglądowi Sportowemu.

Kamil Wolnicki zapytał Tomasza Adamka o to, czy nie mógłby znaleźć pracy, która bardziej pasuje do "prawie 50-letniego chłopa". "Góral" odpowiedział, że nie ma mowy już o powrocie do profesjonalnego boksu. Dodał do tego, że "na szczęście nie musi iść do roboty", mając na myśli dosyć pokaźny majątek i oszczędności. Za chwilę jednak przyznał, że w końcu znajdzie jakieś zajęcie, bo "ile można patrzeć w telewizor?".

Dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet zapytał też boksera o to, czy wraz z rodziną rozważa powrót z USA do Polski.

- Nie, raczej nie. Córki i wnuczki są w USA, to przecież obok żony moja najbliższa rodzina. Wróciłbym do Gilowic i co ja tam miałbym robić? Mam tam cały czas dom, ale go wynajmuję. Nie sprzedaję, bo nieruchomości nie ma sensu sprzedawać, jeśli nie trzeba - odparł Adamek.

Kamil Wolnicki przyznał swojemu rozmówcy, że zastanawiał się, czy ten nadawałby się na trenera. Tomasz Adamek od razu odparł, dając do zrozumienia jeszcze raz, że zostaje w Stanach z rodziną:

- Ale żeby jechać do Polski i tam szkolić, a zostawiać bliskich? Nie, rodzina musi być razem, inaczej to bez sensu. Gdyby nasi pięściarze przyjeżdżali do USA, to może.

