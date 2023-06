Absolutny hit na gali KSW. Polak może zapisać się w historii

Podwójny mistrz KSW, Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 Sub), stanie do obrony tytułu kategorii piórkowej podczas gali XTB KSW 85. 19 sierpnia Francuz zmierzy się z dzierżącym pas tymczasowy Robertem Ruchałą (9-0, 1 KO, 3 Sub). Polak skrzyżuje rękawice z Parnasse’em przed własną publicznością w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.