Absolutne szaleństwo i dwa nokauty w jednej walce na FAME MMA 30. Nieudany powrót gwiazdy

Patryk Górski

Walka dwóch na dwóch na FAME MMA 30: Icons z udziałem Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego była ukłonem w stronę najbardziej zagorzałych fanów freak fightów. Popularny influencer wrócił do oktagonu organizacji po ponad sześciu latach. Wieczór w gliwickiej PreZero Arenie nie należał jednak do niego. Przegrał swoje starcie już w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut z rąk przeciwnika, a podobny rezultat spotkał także "Rado z Londynu".

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski w żółtej koszulce z logotypami sponsorów i czarnej czapce z daszkiem
Mateusz "Mini Majk" KrzyżanowskiYouTube/FAME MMAmateriały promocyjne

Walkę tag-teamów [2 na 2] w formule MMA na FAME MMA 30: Icons z udziałem Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego i Radosława "Rado z Londynu" Bazyluka, którzy skonfrontowali się z Łukaszem "Niezniszczalnym" Stępieniem i Piotrem "Wieszjo" Faresem, fani zgromadzeni w PreZero Arenie w Gliwicach z pewnością zapamiętają jako jedyną w swoim rodzaju.

Mistrz świata w Polsce, a tu nagle gruchnęły wieści. Nie mógł milczeć

Starcie od początku zaskoczyło widzów wysokim tempem, jakie narzuciły obydwa ze wspomnianych duetów. Z czwórki zawodników, która weszła do oktagonu, zwycięsko mogło go opuścić jednak tylko dwóch.

Wielkie emocje w oktagonie FAME MMA 30. Oto zwycięzcy nietypowego starcia dwóch na dwóch

Krzyżanowski wrócił do organizacji po ponad sześci latach i konkurował ze Stępieniem, który jest od niego wyższy o około 30 cm i cięższy o 17 kg. Bazyluk musiał natomiast stawić opór Faresowi, cięższemu o blisko 20 kg.

Zwycięstwo już w 1. rundzie padło łupem duetu "Niezniszczalnego" i "Wieszjo". Przewaga wspomnianych warunków fizycznych okazała się kluczowa, a panowie ostatecznie zdołali pokonać przed czasem dzielnie walczących rywali - niskorosłego "Mini Majka" i znacznie lżejszego "Rado z Londynu".

Zobacz również:

UFC Londyn: Iwo Baraniewski
MMA

"Bestia" z Polski znowu brutalnie nokautuje. 28 sekund i koniec, co to był za cios

Adam Lewicki
Adam Lewicki

Pierwsi rywalizację zakończyli "Mini Majk" i "Niezniszczalny", który znokautował technicznie popularnego influencera już w 1. minucie i 6. sekundzie pierwszej odsłony walki. Chwilę dłużej potrwała natomiast rywalizacja "Rado z Londynu" z "Wieszjo" - TKO zajęło drugiemu z nich 2 minuty i 44 sekundy.

Starcie duetów, mimo szybkiego końca, okazało się jednak dokładnie tym, czego oczekiwaliby od niego fani. Zawodnicy, zamiast kalkulować, ruszyli do ostrej wymiany, która zakończyła się jeszcze w pierwszej rundzie.

Młody mężczyzna w sportowym stroju z nadrukiem FAME, okryty połyskującym płaszczem z frędzlami, stoi w dynamicznej pozie na arenie, koncentrując wzrok przed siebie, gotowy do walki.
Mateusz "Mini Majk" KrzyżanowskiKarol Makurat/REPORTEREast News
Zawodnik w sportowych spodenkach pozuje z napiętymi mięśniami na tle tablicy z informacjami o walce, otoczony przez organizatorów i media, na scenie podczas oficjalnego ważenia przed galą sportową.
Mateusz "Mini Majk" KrzyżanowskiKarol Makurat/REPORTEREast News
FAME MMA
FAME MMAKarol Makurat/REPORTEREast News
Piotr Świerczewski "strzałem z woleja" pokonał Daro Lwa. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja