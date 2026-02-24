A jednak, wyjaśniła się przyszłość Jacka Murańskiego. To tam będzie walczył

FAME MMA 30: Icons nadchodzi wielkimi krokami. Jubileuszowa gala organizacji odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Wydarzenie ma dostarczyć fanom mnóstwo emocji, a część z nich przewiduje, że w karcie walk pojawi się wiele "ikon" ze świata freak fightów.

Jednym z zawodników, który najczęściej pojawiał się w przewidywaniach widzów na nadchodzącą galę, był Jacek Murański. Obecny gwiazdor Prime MMA lata temu występował w FAME MMA, gdzie dał się poznać szerszej publiczności jako twórca konwencji "klatki rzymskiej" - areny zamkniętej siatką o wymiarach trzy na trzy metry.

Murański rozmawiał z FAME MMA, a Prime MMA zareagowało. Wyjaśniła się przyszłość zawodnika

Powrót "Murana" do FAME MMA bez wątpienia byłby czymś wyjątkowym dla każdego fana organizacji. Wiele wskazuje jednak na to, że się on nie wydarzy. Włodarz Prime MMA, Arkadiusz Tańcula, w trakcie rozmowy na "Kanale Sportowym" zdradził, że jego federacja w ostatnim czasie odnowiła kontrakt ze swoim gwiazdorem.

Tak, Murański podpisał się z nami. Przedłużył kontrakt. Mimo że były rozmowy, był na spotkaniu z FAME MMA, rozmawiał tam z chłopakami

Ze słów Tańculi wynika również, że FAME MMA faktycznie było zainteresowane powrotem kontrowersyjnego zawodnika i toczyło z nim wstępne rozmowy. Jacek Murański zdecydował się jednak odnowić kontrakt z Prime MMA i to właśnie w tej organizacji będzie kontynuował swoją karierę. Na Instagramie 57-latka pojawiła się nawet jasna deklaracja dotycząca tego, kiedy ponownie wejdzie do jej oktagonu.

- Podczas gali Prime MMA 16 w kwietniu również jak król Jan Sobieski będę walczył z "niewiernym_i" - napisał, wskazując, że może go czekać starcie z więcej niż jednym rywalem.

Na ten moment Prime MMA nie ogłosiło dokładnej daty swojej następnej gali, ale niewykluczone, że będzie ona miała miejsce właśnie w kwietniu. Na oficjalny termin fani muszą jednak jeszcze poczekać.

