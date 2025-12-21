Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to prawda ws. Artura Szpilki. Sam ogłosił, komunikat nadszedł nocą

Jakub Rzeźnicki

Artur Szpilka pokazał się ze znakomitej strony na gali KSW 113. Już w 2. rundzie znokautował Michala Martinka i tym samym odniósł swoje piąte zwycięstwo w federacji. Niedługo po walce, nocą, "Szpila" zdecydował się na opublikowanie komunikatu za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Potwierdziły się przy tym plotki, które krążyły wokół niego w ostatnim czasie w mediach.

Uśmiechnięty mężczyzna z tatuażami na szyi w sportowej koszulce trzyma mikrofon, stoi na tle ściany z logotypami sponsorów i organizatorów.
Artur SzpilkaFOT MARCIN BRYJA / 400MMNewspix.pl

Kariera Artura Szpilki w MMA intensywnie się rozwija, a kolejny wielki krok Polak zrobił w trakcie KSW 113. Na głośnej gali zmierzył się z Czechem Michalem Martinkiem, który dominował nad nim doświadczeniem w tej formule, jak i warunkami fiycznymi. A w Łodzi mimo to doszło do niespodzianki.

Szpilka sprawił niespodziankę w Łodzi. Znokautował Czecha w 2. rundzie

Martinek szukał gry zapaśniczej, ale Szpilka skutecznie odpierał jego ataki w pierwszej rundzie. W drugie za to sam ruszył z kontrą i zaskoczył 35-latka. Nie ulega wątpliwości, że poniósł go mocno doping, na jaki mógł liczyć na Atlas Arenie.

    "Szpila" w pewnym momencie huknął potężnym ciosem, który powalił czeskiego wojownika na deski. Polak ruszył dokończyć dzieła i zasypał rywala gradem ciosów. Sędzia przerwał bój, a 36-latek dopisał do swojego rekordu cenne zwycięstwo.

    100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

    MMA. Nocą szpilka nadał komunikat. To nie były tylko plotki

    Niedługo po niespidziewanym triumfie Szpilka opublikował na Instagramie wpis, który wywołał poruszenie. Zamieścił zdjęcie z rywalem, a za sprawą krótkiego opisu potwierdził krążące w środowisku plotki.

    Dziękuję za walkę Michal Martinek. Dziemy dalej. Very very Christmas
    brzmiał podpis pod zdjęciem po walce na KSW 113

    Kibice liczyli, że pomimo 36-lat na karku "Szpila" nie zamierza kończyć kariery i stoczy kolejne walki w KSW. Gdyby przegrał w sobotę z Chechem, mogłyby pojawić się wątpliwości. Forma, a także coraz lepszy bilans byłego pięściarza zdają się kompletnie zadawać kłam teorii, jakoby zbliżał się czas końca kariery. Słowa "idziemy dalej" odebrano w tej sytuacji jednoznacznie - 36-latek nie planuje rezygnować i wkrótce znów zobaczymy go w oktagonie.

    Pod wpisem Polaka zarobiło się od komentarzy. Ich lwia część zawierała gratulacje dla Szpilki, który zdecydowanie rozwinął wachlarz swoich umiejętności. Pozytywne słowa pod jego adresem płynęły m.in. ze strony Izu Ugonoha, "Minimajka", czy trenera Tomasza Miękiny.

    Komentarz zamieścił również pokonany Martinek. Pogratulował on Szpilce, część wpisu publikując nawet w języku polskim.

    "Gratulacje Artur Szpilka. Wszyscy mówili mi: nie boksuj z nim. Ale moje serce chciało walczyć. Ciesz się zwycięstwem, a ja dziękuję za walkę" - napisał reprezentant Czech.

    Zawodnik MMA z licznymi tatuażami na ciele stoi w klatce po zakończonej walce, wokół niego ekipa techniczna oraz ochrona, w tle rozświetlona arena z publicznością.
    Artur SzpilkaKSWmateriały prasowe
    Mężczyzna z widocznymi tatuażami na klatce piersiowej oraz obu ramionach pozuje z uniesionymi, zgiętymi rękami, eksponując mięśnie i triumfalny wyraz twarzy. W tle znajduje się kilku fotografów oraz logo miasta Łódź.
    Artur SzpilkaFOT MARCIN BRYJA / 400MMNewspix.pl
    Wywiad z umięśnionym, wytatuowanym mężczyzną bez koszulki prowadzony przez reportera trzymającego mikrofon na tle ścianki z napisem Łódź Atlas Arena.
    Artur Szpilka w rozmowie z Mateuszem BorkiemFOT MARCIN BRYJA / 400MMNewspix.pl
