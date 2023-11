A jednak to prawda, Marcin Najman potwierdza. Kibice będą zadowoleni

Moi drodzy, w dosłownie dwóch zdaniach podsumuję moje dwie ostatnie walki na gali Clout MMA 2. Walczyłem z "Lizakiem" w pierwszej walce. Bardzo dużo komentarzy na jego profilach, że unikał walki, że sp***dalał. Moi drodzy, a co on miał zrobić? Gdyby podjął rywalizację na pięści, skończyłoby się to dla niego w ten sposób, że straciłby głowę. Wybrał wygraną na punkty, na sportowo. Wiadomo było, że będzie szybszy, natomiast walki nie podjął i miał rację, jeśli chciał zachować głowę. A jeśli chodzi o mojego drugiego oponenta. No to cóż, skończył na noszach, tak jak to planowałem. To jest właściwie walka bez historii, w łeb i po zawodach. (...) Wracam jeszcze w tym roku, a mój kolejny rywal to ktoś, kto właśnie zmienił pseudonim. Fan drogich samochodów, helikopterów. Dlatego postanowiłem zafundować mu przelot helikopterem, a dokładnie LPR-em, czyli Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, prosto z klatki do szpitala

~ oznajmił na nagraniu opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).