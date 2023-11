A jednak to prawda, Joanna Jędrzejczyk potwierdza. Kibice będą zachwyceni

Nooo dobra! Dziś u mnie trochę paniki i kilka siwych włosów bo nie cierpię rezonansu. Niby klaustrofobii nie mam ale w rezonansie... głowa mi wariuje i obiecywałam sobie, że to ostatni rezonans magnetyczny w moim życiu. No chyba, że na każdy kolejny będę usypiana. Plusem jest to, że wynik rezonansu już mam, a za dwa tygodnie lecę do Bielska na wizytę u dr Brzóski. Liczę na to, że dostanę zielone światło do 100% powrotu do treningów na najwyższym poziomie. Tęsknię za MMA, boksowaniem, grapplingiem, rajdami i startami w zawodach

~ zażartowała 36-latka.