Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to nie były plotki o Polaku. Głośny powrót do UFC potwierdzony

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Jakub Wikłacz w październiku zadebiutował jako zawodnik UFC, a teraz po raz kolejny wkroczy do oktagonu jednej z największych organizacji MMA na świecie. Polski fighter potwierdził w mediach społecznościowych, że już za kilka tygodni wystąpi na gali UFC Fight Night 266: Bautista vs. Oliveira. Ujawnił przy okazji, z kim przyjdzie mu stanąć do walki.

Zawodnik MMA stoi w oktagonie, ubrany w spodenki sportowe i ochraniacz na zęby, wyraża skupienie i gotowość do walki, w tle widoczni są sędziowie oraz fragmenty publiczności.
Jakub Wikłacz wraca do klatki UFCOna/ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Jakub Wikłacz konsekwentnie budował swoją pozycję na krajowej scenie, imponując wszechstronnością, świetnym przygotowaniem fizycznym i dojrzałością w klatce. Zawodową karierę rozpoczął w 2014 roku i od tamtej pory stoczył 22 pojedynki, z których aż 17 wygrał. Największe sukcesy odnosił w organizacji KSW, gdzie sięgnął po mistrzowski pas i przez długi czas pozostawał jednym z filarów kategorii koguciej. Jego dominacja w Polsce sprawiła, że naturalnym krokiem stało się zainteresowanie ze strony największej organizacji MMA na świecie.

Podpisanie kontraktu z UFC było przełomowym momentem w karierze Wikłacza i potwierdzeniem jego sportowej klasy. Polak zadebiutował w oktagonie 4 października 2025 roku, a poprzeczka od razu została zawieszona bardzo wysoko. Jego rywalem był Patrick Mix - były mistrz amerykańskiej organizacji Bellator, uznawany za jednego z najlepszych zawodników swojej dywizji poza UFC. Starcie było niezwykle wymagające i pełne zwrotów akcji, ale to Jakub Wikłacz zachował więcej spokoju i kontroli. Po trzech rundach sędziowie niejednogłośnie wskazali zwycięstwo Polaka, który udowodnił, że potrafi rywalizować z absolutną światową czołówką.

Mateusz Gamrot o ewentualnej walce z Justinem Gaethje: Czekam na informację ze strony UFC. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Jakub Wikłacz wraca do oktagonu. Wystąpi na gali UFC Fight Night 266: Bautista vs. Oliveira

Teraz przed "Masą" kolejne wyzwanie. Jakub Wikłacz potwierdził, że już w lutym ponownie wejdzie do oktagonu UFC. Drugi pojedynek dla największej organizacji MMA na świecie stoczy 7 lutego w Las Vegas podczas gali UFC Fight Night 266: Bautista vs. Oliveira. Jego przeciwnikiem będzie Muin Gafurov z Tadżykistanu, który walczy w UFC od 2023 roku. Gafurov ma na koncie cztery walki w oktagonie, z których dwie wygrał, a obecnie może pochwalić się serią dwóch zwycięstw z rzędu. W całej zawodowej karierze odniósł 20 wygranych przy sześciu porażkach, co czyni go rywalem doświadczonym i niebezpiecznym.

Dla Wikłacza będzie to szansa na umocnienie swojej pozycji w UFC i kolejny krok w drodze na szczyt kategorii. Co ciekawe, 7 lutego w Las Vegas wystąpi aż trzech Polaków - oprócz Jakuba Wikłacza do klatki wejdą również Michał Oleksiejczuk oraz Klaudia Syguła. Dla polskich kibiców MMA zapowiada się więc wyjątkowy wieczór, a powrót "Masy" do oktagonu UFC może być jednym z jego najważniejszych momentów.

Zawodnik podnosi swojego przeciwnika nad ramiona podczas walki MMA w oktagonie, wokół widoczna publiczność i ogrodzenie ringu.
UFC 320: Patchy Mix - Jakub WikłaczSean M. HaffeyAFP
Uśmiechnięty mężczyzna o wysportowanej sylwetce stoi na wadze podczas oficjalnego ważenia przed galą UFC, w tle widoczne są logotypy sponsorów i numer gali.
Jakub Wikłaczvia ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
KSW 95: Jakub Wikłacz - Sebastian Przybysz
KSW 95: Jakub Wikłacz - Sebastian PrzybyszKSWmateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja