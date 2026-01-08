A jednak to nie były plotki o Polaku. Głośny powrót do UFC potwierdzony

Jakub Wikłacz konsekwentnie budował swoją pozycję na krajowej scenie, imponując wszechstronnością, świetnym przygotowaniem fizycznym i dojrzałością w klatce. Zawodową karierę rozpoczął w 2014 roku i od tamtej pory stoczył 22 pojedynki, z których aż 17 wygrał. Największe sukcesy odnosił w organizacji KSW, gdzie sięgnął po mistrzowski pas i przez długi czas pozostawał jednym z filarów kategorii koguciej. Jego dominacja w Polsce sprawiła, że naturalnym krokiem stało się zainteresowanie ze strony największej organizacji MMA na świecie.

Podpisanie kontraktu z UFC było przełomowym momentem w karierze Wikłacza i potwierdzeniem jego sportowej klasy. Polak zadebiutował w oktagonie 4 października 2025 roku, a poprzeczka od razu została zawieszona bardzo wysoko. Jego rywalem był Patrick Mix - były mistrz amerykańskiej organizacji Bellator, uznawany za jednego z najlepszych zawodników swojej dywizji poza UFC. Starcie było niezwykle wymagające i pełne zwrotów akcji, ale to Jakub Wikłacz zachował więcej spokoju i kontroli. Po trzech rundach sędziowie niejednogłośnie wskazali zwycięstwo Polaka, który udowodnił, że potrafi rywalizować z absolutną światową czołówką.

Jakub Wikłacz wraca do oktagonu. Wystąpi na gali UFC Fight Night 266: Bautista vs. Oliveira

Teraz przed "Masą" kolejne wyzwanie. Jakub Wikłacz potwierdził, że już w lutym ponownie wejdzie do oktagonu UFC. Drugi pojedynek dla największej organizacji MMA na świecie stoczy 7 lutego w Las Vegas podczas gali UFC Fight Night 266: Bautista vs. Oliveira. Jego przeciwnikiem będzie Muin Gafurov z Tadżykistanu, który walczy w UFC od 2023 roku. Gafurov ma na koncie cztery walki w oktagonie, z których dwie wygrał, a obecnie może pochwalić się serią dwóch zwycięstw z rzędu. W całej zawodowej karierze odniósł 20 wygranych przy sześciu porażkach, co czyni go rywalem doświadczonym i niebezpiecznym.

Dla Wikłacza będzie to szansa na umocnienie swojej pozycji w UFC i kolejny krok w drodze na szczyt kategorii. Co ciekawe, 7 lutego w Las Vegas wystąpi aż trzech Polaków - oprócz Jakuba Wikłacza do klatki wejdą również Michał Oleksiejczuk oraz Klaudia Syguła. Dla polskich kibiców MMA zapowiada się więc wyjątkowy wieczór, a powrót "Masy" do oktagonu UFC może być jednym z jego najważniejszych momentów.

