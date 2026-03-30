A jednak to nie były plotki. Marianna Schreiber zawalczy na Prime MMA 16. Absolutny hit

Prime MMA 16: KON-SE-KWEN-CJE odbędzie się już 25 kwietnia w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie. Organizacja odkryła przed fanami większość kart swojego nadchodzącego wydarzenia, a jednymi z najciekawszych zestawień z pewnością będą te z udziałem Przemysława Czarneckiego i Piotra Korczarowskiego oraz Jacka Murańskiego i Pawła "Popka" Mikołajuwa.

Od miesięcy fani domagali się także od Prime MMA zakontraktowania dwóch kobiecych legend freak fightów, a organizacja w końcu zdecydowała się wyjść im naprzeciw.

Wielkie ogłoszenie Prime MMA 16. Marianna Schreiber poznała rywalkę

Prime MMA kilka dni temu oficjalnie ogłosiło, że Marianna Schreiber zawalczy na nadchodzącej gali w Lubinie z Katarzyną "Laluną" Lirsz. Obie panie już od dłuższego czasu wymieniały się w sieci mnóstwem uszczypliwości, a także wskazywały, że toczą negocjacje w sprawie potencjalnego starcia w oktagonie.

Jeden z najmocniejszych kobiecych konfliktów ostatnich czasów trafia na kartę walk! Panie od dłuższego czasu jadą ze sobą bez hamulców i to było tylko kwestią czasu, kiedy skończy się to walką. Przed Marianną stoi naprawdę ciężkie zadanie, ale już nie raz pokazywała, że potrafi wytrzymać presję i ma umiejętności, żeby wejść w taką walkę bez strachu. Z drugiej strony "Laluna". Ogromny charakter, zero cofania się i konkrety w klatce. W swoich pojedynkach pokazywała, że potrafi narzucić tempo i iść po swoje



Na ogłoszenie zareagowała również sama Schreiber, która zaznaczyła w swoim komentarzu, że naprawdę długo czekała na możliwość skrzyżowania rękawic z Lirsz. - Dwa lata na to czekałam - napisała.

Zarówno Schreiber, jak i popularna "Laluna" mogą pochwalić się niezwykle efektownym bilansem walk. Pierwsza z nich stoczyła sześć pojedynków w oktagonie, notując w nich aż pięć zwycięstw i tylko jedną porażkę. Druga natomiast może pochwalić się rekordem trzech wygranych i jednej przegranej. Co ciekawe, zwycięsko ze starcia z obiema kobietami wychodziła ta sama zawodniczka - Wiktoria Jaroniewska.

Czy pojedynek w klatce okaże się wystarczający, aby zakończyć głośny konflikt medialny między Schreiber a Lirsz? Przekonamy się już za kilka tygodni. Na ten moment nie ma pewności, w jakiej dokładnie formule zmierzą się zawodniczki.

Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski AKPA AKPA

Marianna Schreiber zmierzyła się z mężczyzną Instagram/marysiaschreiber, Piętka Mieszko AKPA

Marianna Schreiber Clout MMA materiały prasowe

Netland MKS Kalisz - Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport