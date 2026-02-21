A jednak to nie były plotki. Chalidow wraca do klatki. I od razu wielki hit

Mamed Chalidow ostatni raz do oktagonu KSW wyszedł 16 listopada 2024 roku. Wówczas pokonał przez poddanie Adriana Bartosińskiego. Później zdecydował się na nieco dłuższą przerwę od sportowej rywalizacji. W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że 45-latek w najbliższych miesiącach wróci do oktagonu. Teraz informacje zostały potwierdzone przez federację KSW.

Chalidow wraca do klatki KSW. Jest potwierdzenie

Chalidow na gali XTB KSW 117 na warszawskim Torwarze zmierzy się z Pawłem Pawlakiem. Będzie to pojedynek o pas mistrzowski wagi średniej.

Nieco więcej informacji na temat powrotu Chalidowa przekazał dyrektor sportowy KSW. Wojsław Rysiewski na antenie magazynu "Klatka po klatce" zdradził nieco więcej informacji.

Mamed po raz kolejny spróbuje zdobyć pas mistrzowski w kategorii średniej. Jeśli dokonałby tego, byłoby to niesamowite. W tym wieku i po tylu perypetiach. Będzie to niesamowite wydarzenie i wyczekiwana walka

45-latek ostatni raz o mistrzowski pas KSW walczył pod koniec grudnia 2021 roku. Wówczas przegrał przez nokaut z Roberto Soldiciem.

Paweł Pawlak ma za sobą serię dziesięciu zwycięstw w klatce KSW. Pod koniec grudnia na gali w Łodzi pokonał przez poddanie Laida Zerhouniego i była to dla niego trzecia obrona mistrzowskiego pasa, który wywalczył w czerwcu 2023 roku na gali XTB KSW 83 na PGE Narodowym w Warszawie.

Mamed Chalidow

