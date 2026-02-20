A jednak, nowy włodarz FAME MMA wszystko zdradził. Organizacja rusza za granicę

W połowie 2025 r. stała się rzecz, która zaskoczyła wszystkich fanów FAME MMA. Wojciech Gola, tworzący organizację od samego początku, zdecydował się odsprzedać resztę swoich udziałów - 10 proc. - nowemu włodarzowi Łukaszowi Łuźniakowi.

Właściciel firmy ELPOL, zajmującej się handlem ziaren dla ptaków i generującej milionowe dochody, od momentu dołączenia do FAME MMA pół roku temu działał w jej strukturach w całkowitej ciszy. Zmieniło się to dopiero w ostatnim czasie, kiedy Łuźniak podjął decyzję o wyjściu do przestrzeni medialnej.

Mężczyzna najpierw przedstawił się widzom organizacji za pośrednictwem dedykowanego materiału na kanale YouTube, a następnie wziął udział w rozmowie z Tomaszem Matysiakiem. W obu wystąpieniach milioner wskazał jednak jasny cel na rozwój federacji - ekspansja za granicę.

Nowy włodarz FAME MMA wprost o przyszłości organizacji. Gigant rusza za granicę

Więcej o szczegółach ruchów FAME MMA Łuźniak opowiedział właśnie w rozmowie z "Szalonym Reporterem". Nowy włodarz nie krył się z doświadczeniem, które posiada w zarządzaniu firmą na zagranicznych rynkach i zdradził, że jednym z jego głównych celów jest freak fightowy podbój Europy. Organizacja miała już nawet podjąć w tym kierunku pewne kroki.

- Do tej pory nie było na tyle mocnych osób, żeby to zrobić. Ja tam widzę spory potencjał i dużą szansę, że trzeba to zrobić teraz. Kilka projektów już jest na stole w związku z tym. Na pewno coś będzie się działo. [...] Mój projekt jest taki, że powinien skoczyć razy 10 pod kątem oglądalności. Jest to możliwe. Będzie razy 10, masz tyle krajów w Europie, że to nie jest żaden problem - zdradził.

FAME MMA w przeszłości podejmowało już próby podboju zagranicznego rynku. W 2019 r. na zasadzie franczyzy zorganizowano galę w Wielkiej Brytanii z udziałem tamtejszych gwiazd. Wydarzenie okazało się jednak wielkim niewypałem, a organizacja zrezygnowała wówczas z ruchów poza granicami Polski.

- To była kompletna porażka, ale jest to także bardzo cenna, choć kosztowna dla nas lekcja. Dużo dowiedzieliśmy się na temat rynku brytyjskiego - podkreślał Krzysztof Rozpara, cytowany przez "SE".

Łużniak coraz śmielej zaznacza swoją obecność w szeregach FAME MMA. Niewykluczone, że doświadczenie biznesowe, które mężczyzna wnosi do organizacji, już wkrótce zaowocuje kolejną próbą podboju zagranicznych rynków.

