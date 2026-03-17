A jednak, Denis Załęcki zawalczy na FAME MMA 30. Organizacja potwierdza absolutny hit

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Organizacja przygotowała dla fanów freak fightów prawdziwe święto, kontraktując do występu na jubileuszu swoich legendarnych zawodników, takich jak Marta "Linkimaster" Linkiewicz, Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, Denis Labryga, Jakub "Kubańczyk" Flas czy Alan Kwieciński.

Emocji w oktagonie mają dostarczyć również doświadczeni sportowcy m.in. byli zawodnicy UFC - Makhmud Muradov i Izabela Badurek, znany celebryta i były zawodnik KSW - Akop Szostak oraz ultramaratończyk i rekordzista świata w triathlonie - Robert Karaś.

Zdecydowana część fanów od tygodni czeka jednak na ogłoszenie występu na gali Denisa Załęckiego i Bartosza Szachty. Panowie, którzy wspólnie wchodzili do freak fightów, od pewnego czasu są ze sobą mocno skonfliktowani, a jednym ze sposobów na wyjaśnienie sobie wszystkiego miałaby być właśnie ich potencjalna walka w oktagonie.

To nie były plotki. Denis Załęcki zawalczy na FAME MMA 30

Michał "Boxdel" Baron w trakcie pierwszej konferencji promującej nadchodzącą galę podgrzał atmosferę, zapowiadając, że już 17 marca jego organizacja ogłosi, kto uzupełni niekompletną kartę walk. Za nami oficjalne oświadczenie w tej sprawie, a wielki powrót Denisa Załęckiego do FAME MMA właśnie stał się faktem.

- Od przyjaźni do nienawiści! "Bad Boy" kontra Szachta już w tę sobotę na FAME 30: Icons - czytamy w oficjalnym komunikacie federacji.

Rywalem Denisa Załęckiego na FAME MMA 30: Icons będzie wspomniany Bartosz Szachta, który galę wcześniej miał już okazję walczyć z... ojcem "Bad Boya", Dawidem "Crazy" Załęckim. 49-latek nie dał wówczas szans byłemu koledze swojego syna i zakończył starcie już w pierwszej rundzie po tym, jak skutecznie skopał jedną z jego nóg, uniemożliwiając mu dalszą rywalizację.

Denis Załęcki i Bartosz Szachta od wielu tygodni prezentowali w sieci swoją aktualną formę, a dziś wiemy już, że była ona przygotowywana pod marcowe starcie w oktagonie. Pojedynek między mężczyznami jest jednym z najbardziej wyczekiwanych starć w świecie freak fightów, a więc niewykluczone, że organizacja decyzją o zakontraktowaniu zawodników przyciągnie naprawdę ogromną liczbę widzów.

Czy FAME MMA 30: Icons okaże się wielkim sukcesem i zapisze się na kartach historii organizacji? Przekonamy się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Relację tekstową z tego wydarzenia będzie można śledzić na stronie Interii Sport.

FAME MMA 25: Denis Załęcki vs Filip Bątkowski Fame MMA materiały prasowe

Denis Załęcki publicznie zaatakował Artura Szpilkę po walce z Arkadiuszem Wrzoskiem FOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL, KSW materiały prasowe

Dawid "Crazy" Załęcki i Bartosz Szachta, FAME MMA 29 Fot. FAME MMA materiały promocyjne

