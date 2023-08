7 października Babilon MMA wraca do kultowej Kopalni Soli "Wieliczka".

Niespełna 25-letni Filip Lamparski (7-2) jest zawodnikiem klubu DAAS Berserkers Team Bielsko-Biała i walkę o mistrzowski pas zapewnił sobie dzięki sześciu kolejnym zwycięstwom - w tym czterem na galach Babilon MMA odniesionym w ostatnich dwóch latach. W tym czasie "Fifi" pokonał kolejno Adama Rybczyńskiego, Marcina Skrzeka, Damiana "Iti" Zubę i Karola "Krzoka" Krzewinę. Ostatnie dwa występy Lamparski kończył efektownie już w 1. rundzie. Jego starszy o rok rywal również ma za sobą świetną serię. Jedyna porażka Mateusza Makarowskiego (10-5-1) w ostatnich latach to punktowa porażka z Krzysztofem Mendlewskim na gali Babilon MMA 24, ale poza tym "Mefiu" wygrywał z Robertem Hałotą (Babilon MMA 20), Marcinem Skrzekiem (Babilon MMA 29), mistrzem Silesian MMA Krystianem Blezieniem (MMA Attack 4) oraz Bartoszem Zawadzkim (Babilon MMA 35), a ostatnie dwie krwawe wojny zapisały się w pamięci wszystkich kibiców! - W Komorze Warszawa, 125 metrów pod ziemią, walczyło wielu znakomitych bokserów. Przed laty w kopalni soli jedną z pierwszych swoich walk w MMA stoczył Szymon Kołecki, nasz złoty medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów. Na 10. gali Babilon MMA podwójny tytuł zdobył tutaj Daniel "Rutek" Rutkowski, który dziś jest wielką gwiazdą KSW. Podobnych emocji i wielkiego sportu spodziewamy się na jubileuszowej 40. imprezie pod szyldem Babilon MMA. Warto to przeżyć na żywo w specjalnym anturażu, którego nie da się porównać z niczym innym - przekonuje Tomasz Babiloński, który od kilkunastu lat organizuje podziemne gale. Organizacja Babilon MMA narzuca sobie szybkie tempo po wakacjach. 22 września w Chełmie odbędzie się gala Babilon MMA 38 z walką o tymczasowy pas Babilon MMA w wadze półśredniej pomiędzy Tymoteuszem "Miodożerem" Łopaczykiem a Markiem "Grizzlym" Jakimowiczem. Już tydzień później (30 września) w Radomiu gala Babilon MMA 39, na której Piotr Kacprzak będzie bronił mistrzowskiego pasa kategorii piórkowej w starciu z Szymonem Rakowiczem, a 7 października kultowa impreza w Wieliczce!

- To dla nas bardzo gorący okres i liczymy na to, że kibice docenią ciężką pracę włożoną w organizację trzech świetnych gal w tak krótkim odstępie czasu.

Jestem zadowolony z każdej karty walk i mam nadzieję, że wczesną jesienią czekają nas niezapomniane imprezy pod szyldem Babilon MMA - kończy matchmaker Artur Gwóźdź.



Gala Babilon MMA 40 w Wieliczce:



Termin: 7 października 2023, godz. 19:00

Miejsce: Kopalnia Soli "Wieliczka", ul. Daniłowicza 10

Transmisja: Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz Polsat Box Go

Akredytacje: media@babilonpromotion.pl

Współpraca: biznes@babilonpromotion.pl