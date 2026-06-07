100 tys. dolarów w 85 sekund. Polak znowu zadziwił świat, wielkie wyróżnienie

Iwo Baraniewski ponownie zameldował się w oktagonie UFC. Tym razem przystępował do pojedynku po dwóch błyskawicznych zwycięstwach i po raz kolejny potwierdził, że należy do najciekawszych zawodników młodego pokolenia w kategorii półciężkiej. Od pierwszych sekund kontrolował przebieg walki, regularnie atakując niskimi kopnięciami. Junior Tafa podchodził do rywala z dużym respektem i długo nie potrafił znaleźć sposobu na agresywnie walczącego Polaka.

Przełom nastąpił po niespełna półtorej minuty. Jedno z kolejnych kopnięć Baraniewskiego na łydkę dosłownie wyłączyło nogę Nowozelandczyka, który runął na matę. Polak natychmiast ruszył z dobitką, zasypując przeciwnika serią ciosów. Sędzia szybko wkroczył do akcji i przerwał pojedynek. Dla Baraniewskiego było to już trzecie zwycięstwo w pierwszej rundzie w UFC, a wszystkie swoje dotychczasowe walki w organizacji wygrał w imponującym stylu.

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Najlepsze do Baraniewskiego dotarło jednak po zakończeniu całej gali. UFC ogłosiło bonusy za występy gali w Apex i nasz zawodnik otrzymał wyróżnienie za występ wieczoru. Organizacja oprócz wyszczególnienia czynów w social mediach gratyfikuje za to nagrodą pieniężną w wysokości... 100 tys. dolarów (~368 tys. złotych).

Co ciekawe Warszawiak w każdej swojej walce na UFC zgarnia bonus. Dzięki samym wyróżnieniom (nie licząc gaży za walkę) zarobił od grudnia 250 tys. dolarów (~920 tys. złotych). Trzeba przyznać, że przejście Baraniewskiego do UFC dało mu nie tylko wielki zastrzyk popularności, ale i gotówki.

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Do rekordzistów Polak ma jeszcze bardzo daleko, bowiem pierwszy w tej klasyfikacji jest były rywal Mateusza Gamrota, Charles Oliveira, mający na koncie aż 21 bonusów. Brazylijczyk zdobywał je w momentach, gdy jednak nagrody pieniężne były znacznie niższe. Dopiero od stycznia UFC postanowiło podnieść wysokość z 50 tys. dolarów na 100 tys.

Iwo Baraniewski Rex Features/East News East News

Iwo Baraniewski z partnerką, Kingą Bąk Jacek Kurnikowski AKPA





Iwo Baraniewski: Powoli do mnie dochodzi, co się stało. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport