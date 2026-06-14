Wkrótce na żywo
UFC Freedom 250. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 15 czerwca 2026 godz. 02:30
W nocy z 14 na 15 czerwca oczy fanów MMA zwrócą się na Waszyngton, gdzie odbędzie się historyczna gala UFC Freedom 250. Wydarzenie zostanie zorganizowane na terenie Białego Domu z okazji 250-lecia niepodległości USA. Walką wieczoru będzie unifikacyjny pojedynek o pas wagi lekkiej pomiędzy Ilią Topurią i Justinem Gaethje. W co-main evencie Alex Pereira zmierzy się z Cirylem Gane’em o tymczasowy tytuł wagi ciężkiej. Na karcie znalazły się także starcia z udziałem Seana O’Malleya i Michaela Chandlera. Zapraszamy na relację na żywo.