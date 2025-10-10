Mateusz Gamrot - Charles Olivira podczas gali UFC Fight Night w Rio de Janeiro

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 października 2025 godz. 03:30Na gali UFC w Rio de Janeiro, która odbędzie się 12 października 2025, główną atrakcją wieczoru będzie pojedynek Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą. Oliveira, były mistrz wagi lekkiej, wraca do Brazylii po spektakularnej porażce przez nokaut z Ilia Topurią - to dla niego szansa na odbudowę i odzyskanie szacunku przed rodzimą publicznością. Gamrot wchodzi do klatki z wysokim morale - zastąpił kontuzjowanego Rafaela Fizieva i przystępuje do walki na krótkim terminie, co potęguje dramaturgię pojedynku. Walka zapowiada się jako starcie pełne napięcia - nie tylko między technikami, ale także między charakterami i emocjami. Kto zwycięży w brazylijskim gorącu?