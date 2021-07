Wyniki gali KSW 62:

93 kg/205 lb: Szymon Kołecki (9-1 , 8 KO) vs Akop Szostak (4-3, 3 KO)



77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (17-4, 10 KO, 3 Sub) vs Marius Zaromskis (23-9, 16 KO, 1 Sub)



77,1 kg/170 lb: Michał Michalski (9-4, 5 KO, 1 Sub) vs Adrian Bartosiński (10-0, 8 KO)



120,2 kg/265 lb: Tomasz Sarara (0-0) vs Filip Bradarić (5-3, 5 KO)



70,3 kg/155 lb: Artur Sowiński (21-12, 8 KO, 7 Sub) vs Sebastian Rajewski (10-6, 4 KO)



61,2 kg/135 lb: Paweł Polityło (6-2, 1 KO) vs Bruno Augusto dos Santos (9-2, 1 KO, 5 Sub)



65,8 kg/145 lb: Lom Ali-Eskiev (17-5, 8 KO, 2 Sub) vs Gilber Ordonez (10-2, 7 KO)



83,9 kg/185 lb: Marcin Krakowiak (10-3, 4 KO, 6 Sub) vs Borys Borkowski (3-0, 2 KO)