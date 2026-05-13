KSW 118. Relacja na żywo
Rozpoczęcie relacji: sobota, 16 maja 2026 godz. 19:00
Już 16 maja w Arenie Kalisz odbędzie się gala XTB KSW 118, która zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń wiosny dla fanów MMA. W walce wieczoru Piotr Kuberski zmierzy się z Michałem Michalskim w starciu o tymczasowy pas kategorii średniej. Ogromne emocje wzbudza także historyczna walka kobiet o inauguracyjny tytuł mistrzyni wagi koguciej pomiędzy Wiktorią Czyżewską a Sarą Luzar-Smajić. Na karcie nie zabraknie również znanych nazwisk i efektownych zestawień, które gwarantują mocne widowisko. Zapraszamy na relację na żywo.