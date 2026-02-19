KSW 115: Przybysz - Yakymenko. Relacja na żywo

Wkrótce na żywo
Rozpoczęcie relacji: sobota, 21 lutego 2026 godz. 19:00
Gala XTB KSW 115 już 21 lutego 2026 r. w hali RCS w Lubinie - organizacja Konfrontacja Sztuk Walki ponownie zagości w Dolnośląskim mieście z mocną kartą walk. W walce wieczoru mistrz wagi koguciej Sebastian Przybysz stanie do obrony pasa przeciw utalentowanemu Vitaliiowi Yakymenko. W karcie głównej zobaczymy także starcia jak Artur Szczepaniak vs Kacper Koziorzębski czy Michał Domin vs Josef Štummer, a także pojedynki polskich zawodników aspirujących do czołówki.