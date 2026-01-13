Wkrótce na żywo
KSW 114. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: sobota, 17 stycznia 2026 godz. 18:00
Gala KSW 114 odbędzie się 17 stycznia 2026 r. w Radomskim Centrum Sportu w Radomiu, startując o godz. 19:00. W walce wieczoru o mistrzostwo wagi lekkiej zmierzą się Salahdine Parnasse i Marcin Held - dynamiczny francuski czempion kontra znakomity polski grappler, co zapowiada fascynujące starcie stylów. W co-main evencie kibice zobaczą pojedynek w ciężkiej między Arkadiuszem Wrzoskiem a Szymonem Bajorem. W karcie walk są także m.in. Wiktoria Czyżewska vs. Tamires Vidal i potyczki w półciężkiej czy piórkowej, Zapraszamy na relację na żywo.