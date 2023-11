W grupie Polaków na mundialu objawił się diament. Co za mecz 15-latka

Reprezentacja Senegalu udowodniła, że w grupie "D" na mistrzostwach świata do lat 17 jest zdecydowanym faworytem do awansu. Drużyna z Afryki na inaugurację mundialu pokonała Argentynę, a na szczególną uwagę zasługiwała gra zaledwie 15-letniego lewoskrzydłowego Amary Dioufa, który zdobył dwie bramki. W kolejnym spotkaniu Senegalczycy zmierzą się z Polakami i już wiemy, że dla "Biało-Czerwonych" będzie to niezwykle trudny mecz.