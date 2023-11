Tak Hajto załatwiłby aferę alkoholową w kadrze. "Wziąłbym ich do pokoju"

Afera alkoholowa, która miała miejsce w polskiej kadrze przed mistrzostwami świata do lat 17 w Indonezji, odbiła się bardzo szerokim echem i bardzo negatywnie wpłynęła na stan naszej kadry narodowej. Tomasz Hajto w programie "Cafe Futbol" dał do zrozumienia, że jego zdaniem usunięcie czterech piłkarzy z drużyny i odesłanie ich do domów było pochopną decyzją. Błędem było również pozwolenie na to, aby informacja przedostała się do mediów.